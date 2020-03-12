美股道瓊跌1464點 11年多頭告終步入熊市

道瓊指數11日重挫1464點，從2月所創高點回檔逾20%，步入熊市，11年多頭行情劃下句點。圖為紐約證交所。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）世衛宣布武漢肺炎全球大流行，美國總統川普救市措施不明，導致美股賣壓沉重。道瓊指數今天重挫1464點，從2月所創高點回檔逾20%，步入熊市，11年多頭行情劃下句點。

全球金融海嘯爆發後，美股於2009年3月觸底，就此開啟史上最長牛市（多頭市場）。今年2月12日，道瓊工業指數衝上歷史高點，但2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球疫情不斷惡化，投資人信心潰散，這項基準指數不到一個月就從高點拉回20.3%。

美股今天跳空開低，道瓊指數盤初重挫逾700點，午盤跌勢加劇，終場暴跌1464.94點，跌幅5.86%，收在23553.22點。標普500指數大跌140.85點，跌幅4.89%，收在2741.38點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫392.2點，跌幅4.7%，收在7952.05點。

華爾街普遍將美股主要指數從前波收盤高點拉回逾20%視為熊市（空頭市場）門檻。依此標準，標普500指數與那斯達克指數尚未陷入熊市，但兩者都已從2月19日所創歷史高點回檔約19%，熊市近在咫尺。

今天道瓊指數30檔成分股全面收黑，標普500指數11大類股也無一倖免，跌幅都超過3.9%。

波音（Boeing）股價大跌逾18%，是表現最差的道瓊指數成分股。隨著武漢肺炎疫情重創航空業，波音今天通知員工即日起人事凍結、限制加班；受波音737 MAX客機停飛衝擊，波音客戶2月取消訂購46架飛機，比新增訂單還多。

飽受武漢肺炎摧殘的郵輪股走勢再受重擊。挪威郵輪控股（Norwegian Cruise Line Holdings）股價慘跌26.7%，皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean Cruises）與嘉年華集團（Carnival）跌幅分別達14.1%、9.5%。

指標科技股也一片慘綠。蘋果公司（Apple）股價重挫3.5%，臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）與Google母公司Alphabet跌幅都超過4%。

費城半導體指數重挫5.67%，延續昨天跌逾8%的頹勢，2月19日攀上高點以來回檔21%，步入熊市。美光科技（Micron Technology）股價大跌8.7%，英特爾（Intel）與台積電美國存託憑證（ADR）跌幅都超過4%。

武漢肺炎疫情蔓延，擔憂經濟前景的投資人為求避險，近幾週紛紛拋棄持股轉買美國公債、黃金等熱門避險標的，期間偶爾湧現低接買盤，導致美股劇烈震盪，盤勢有如坐雲霄飛車。

以本週為例，美股9日遭武漢肺炎、國際油價崩盤雙重利空襲擊，道瓊指數暴跌2013點，3大指數跌幅都超過7%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現。川普隨後拋出減稅構想，投資人燃起希望，刺激道瓊指數10日飆漲1167點，標普500指數猛漲4.9%、創一年多來最佳表現。

川普為支撐經濟以利連任，提議雇主與員工薪資稅率降至零，實施到今年底為止。但多位國會議員持保留意見，認為須仔細衡量成本再實施。

此外，世界衛生組織（WHO）今天宣布2019年冠狀病毒疾病為「大流行」，對疫情蔓延與嚴重程度「深表憂心」。各國政府加強防疫恐進一步影響原本就吹起寒風的景氣，令投資人更加焦慮。

與此同時，全球主要央行再度出手支撐搖搖欲墜的經濟。英格蘭銀行（BOE，英國央行）將基準利率調降2碼（0.5個百分點）至0.25%；美國聯邦準備理事會（Fed）上週緊急降息2碼後，紐約聯邦準備銀行本週第2度加碼對金融體系挹注資金，減輕融資市場壓力。

但盤前預言牛市即將告終的高盛集團（Goldman Sachs）首席美股策略師柯斯汀（David Kostin）在報告中指出，油價與利率走低恐侵蝕能源與金融業者獲利，其他產業景氣也可能比原先預期還糟，投資人預料將持續減持股票，導致美股進一步下探。

高盛將標普500指數年中預測下修至2450點，代表未來3個多月還會再跌10.6%，回到2018年12月的水準。但柯斯汀預期美股下半年將反彈，標普500指數年底重返3200點。（編輯：楊昭彥）1090312