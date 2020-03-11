川普拋減稅構想 美股止跌道瓊飆漲1167點

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）美股今天劇烈震盪，道瓊指數拉尾盤，終場飆漲1167點，走出昨天創12年來最糟表現的陰影。美國總統川普拋出減稅構想後，投資人更加企盼政府振興受武漢肺炎威脅的經濟。

受國際油價崩盤、2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延衝擊，道瓊工業指數昨天暴跌2013點，美股3大指數跌幅都超過7%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現。川普隨後提及可能減稅，刺激美股指數期貨大漲。

美股今天開高，道瓊指數盤初飆漲逾900點，早盤尾聲卻翻黑，午盤止穩後扶搖直上，終場飆漲1167.14點，漲幅4.89%，收在25018.16點。標準普爾500指數大漲135.67點，漲幅4.94%，收在2882.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲393.58點，漲幅4.95%，收在8344.25點。

道瓊指數上沖下洗，盤中最低點離終結11年牛市（多頭市場）只差0.2%，最後靠尾盤強拉，創史上第3大單日漲點，收復昨天逾半失土。標普500指數則寫下2018年12月以來最佳單日表現。

標普500指數11大類股全面收紅，科技與金融股表現最棒，漲幅都超過6%。

蘋果公司（Apple）股價大漲7.2%，微軟（Microsoft）、臉書（Facebook）與亞馬遜（Amazon.com）漲幅都超過5%。費城半導體指數飆漲6.31%，30檔成分股全面收紅，台積電美國存託憑證（ADR）大漲5.2%。

隨著美國長天期公債殖利率回升，銀行股撥雲見日，摩根大通（JPMorgan Chase）股價大漲7.8%，領漲道瓊指數。

紐約西德州中級原油（WTI）價格大漲逾10%，激勵標普500指數能源類股勁揚5%。部分能源股開盤後迅速飆升，觸發個股熔斷機制、暫停交易。昨天崩跌52%的西方石油公司（Occidental Petroleum）今天股價漲逾14%。

以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織（OPEC）上週未能與以俄羅斯為首的夥伴達成減產共識，沙國隨後放棄支撐油市，閃電宣布多數外銷油品大降價並揚言增產，與俄羅斯打起油價戰，導致國際油價昨天崩跌24%，創1991年波灣戰爭爆發以來最慘跌勢，拖累美股表現。

眼見美股慘跌，川普昨天傍晚召開記者會提及減稅可能性，並說希望幫助受疫情重創的航空與遊輪產業。

財經媒體CNBC報導，據白宮官員說法，川普今天在國會山莊與共和黨籍議員會面時提議，雇主與員工薪資稅率降至零，實施到今年底為止。白宮也考慮動用聯邦資源，協助受沙烏地阿拉伯與俄羅斯油價戰衝擊的頁岩油產業。

華爾街日報報導，美股近期劇烈震盪，顯示股票等高風險資產反彈行情基礎脆弱，能否挺過這波考驗，可能要過一段時間才會明朗。

報導指出，武漢肺炎疫情衝擊全球景氣，多國政府官員承諾提振經濟，包括白宮考慮減稅、日本政府擬斥資4308億日圓（約新台幣123.8億元）協助中小企業，令許多投資人安心。但分析師警告，武漢肺炎全球確診病例預料持續攀升，這些振興措施恐不足以緩和投資人焦慮。（編輯：陳政一）1090311