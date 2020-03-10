今年金價天花板 專家：不會是1700美元

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）武漢肺炎疫情衝擊經濟表現，專家認為，若疫情持續，「1700美元不會是今年金價的天花板」，但隨著進入2013年金價大跌的「大套牢帶」及股債市追補保證金等壓力，不建議投資人追高。

有「黃金王子」封號的台灣銀行貴金屬部副理楊天立指出，觀察金價繼2月漲逾一成，3月又再度飆升，近日最高甚至觸及1700美元價位，遠超出原先的預測區間；陸續有預測機構喊出金價可能衝破1800美元、上看2011年高點1900美元，甚至飆升至2000美元。

不過，楊天立認為，根據實際與國內外專家、分析師、法人交換意見，一致認為目前很難看出金價高點，武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）如今已轉變為經濟上的系統性風險，但疫情將持續多久，對實體經濟、股債市會有多大衝擊，各國政府如何因應，目前都難以預料，實際上多抱持「邊走邊看」方式在操作。

從基本面來看，楊天立表示，目前支撐金價走多的因素包括，疫情可能會蔓延至第2季，對實體經濟衝擊時間拉長外，全球央行貨幣寬鬆，帶來資金狂潮，除流入金融市場，也會轉入債券、黃金避險，尤其以往每當美國聯準會（Fed）緊急降息，金價漲幅都在兩成以上。

楊天立指出，另一項重要指標為油價，短中期油價若再暴跌，可能引發信貸市場危機，一旦發生，將危及金融體系，可能再推升金價走勢。

但楊天立也提醒，這陣子以來，金價並非緩升，而是呈現「階梯式震盪」走勢，股債市一傳出什麼負面消息，金價立即爆衝上漲，但隨後則會拉回修正；一方面是因投資人有套現壓力，每當股市大跌，為補保證金，投資人會賣掉流通性最佳的黃金，另一方面，金價短線漲多，一定存在獲利賣壓。

楊天立表示，隨金價上升到1600美元區間，也就是2013年金價大跌以來的「大套牢帶」，不少亞洲投資人回售黃金解套，上述因素均使金價可能漲多拉回，但這也為投資人形成進場布局避險部位的機會。

楊天立認為，目前保守來看，金價下檔支撐約在1580美元至1600美元間，短線上看1700美元高價；若疫情持續擴大，相信1700美元不會是今年金價的天花板。

不過，楊天立建議，投資人不應追高，應等價格回檔修正後再考慮進場，不建議去賭金價走勢，應把重點放在建立避險部位，至少要占資產配置的5%以上，尤其是目前手中有股、債部位或仍在加碼債市的投資人。

楊天立認為，投資人可定期定額買進，若想單筆進場，建議等金價回檔至1650或1600美元下方，再分批買入，每下跌10美元或20美元就買進一筆。（編輯：林孟汝）1090310