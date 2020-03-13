1.3萬店家設籍 忠孝東路榮登全台最繁華街道

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）財政部統計，共有高達1萬3003間店家設籍於台北市忠孝東路上，堪稱「全台最繁華街道」，台北市有5.6%營業人群聚在此，但相較生存也面臨不小挑戰，半數店家營業期間不到7.1年，短於其他繁華街道。

財政部近日發布最新統計通報，對營業人設籍街道進行分析。統計顯示，全台灣營業人設籍家數最多的一條街，為東西橫跨台北市中正區、大安區、信義區及南港區的忠孝東路，沿途形成許多帶狀商圈，例如東區、信義計畫區及敦南商圈等，共有多達1萬3003家營業人設籍。

此外，全台設籍家數第2至第6的街道依序為，台北市南京東路、1萬1378家，新北市中正路1萬1197家，新北市中山路、8414家，台中市中山路、7010家，以及台北市中山北路、5565家；前6名中，座落於台北市的街道占了3條，新北市2條，台中市1條，非直轄市部分，則以彰化縣中山路，擁有4666家營業人設籍最多。

另一方面，從店家營業期間的中位數來看，設籍家數前6名的街道中，台北市店家的生存期間明顯短於其他縣市，位於忠孝東路的店家，有半數營業時間不到7.1年就關店，南京東路則是半數低於8.8年，中山北路店家半數營業時間低於10.4年。

相較之下，新北市中正路、中山路及台中市中山路的店家營業時間的中位數，均落在11年以上，其中以台中市中山路最長，半數店家營業時間在13.7年以上。

有趣的是，統計發現，全台約有9萬多家營業人，設籍地址位於中山路、中正路或中華路上，占整體營業人比重約7%，反映出各縣市都有中正路、中山路的普遍現象。（編輯：趙蔚蘭）1090313