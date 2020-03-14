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金融業MA徵才計畫開跑 百萬年薪不是夢

最新更新：2020/03/14 17:11

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）國內金融業者持續大舉徵才，台北富邦銀行啟動儲備幹部（MA）徵才計畫，年薪有望挑戰新台幣百萬元，將在31日截止收件；中信金控MA計畫也將招募逾60人，至23日截止。

繼元大金控宣布啟動歷年最大規模的MA徵才，招募30名儲備幹部後，台北富邦銀行也發布新聞稿表示，MA招募計畫開跑，只要是國內外大學、研究所畢業，不限科系均可報名參加，有望挑戰百萬年薪。除了薪資優渥，北富銀也會為每位MA量身打造專屬培訓、升遷藍圖。

北富銀表示，今年招募計畫分為法人客群、風險管理、金融市場、個人客群4組，將於31日截止收件。

值得注意的是，因應新南向趨勢，法人客群組首度開徵越南語系人才，未來有望派駐越南地區分行，將有助台、越交流及完善亞洲跨國金融服務體系，就讀東南亞語系或越南留學生也有機會一展長才。

中信金控MA計畫邁入第17屆，今年開放11個組別，預計招募逾60人，歡迎具有跨界思考能力、中英文流利、通曉日語、東南亞語系的人才前來挑戰。

中信金控表示，收件至23日截止，若有興趣者可以到中國信託人才招募網查詢。（編輯：張良知）1090314

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