PCB台廠首季受疫情衝擊 下半年拚旺季更旺

（中央社記者江明晏台北16日電）疫情干擾2月起的生產，TPCA保守預估，台商PCB兩岸海內外第一季產值為新台幣1312億元，下半年有望受惠遞延效應、旺季更旺，2020年預估整體產值可達6811億元，續創新高。

回顧2019年台商兩岸全年表現，根據TPCA（台灣電路板協會）發布的報告指出，2019年度台商兩岸PCB產業產值達新台幣6624億元，較2018年的6514億元微幅成長1.7%，產值續創歷史新高。

TPCA表示，2019年成長動能來自下半年度終端需求好轉，尤其在智慧手機部分，2019年全球出貨量年衰退幅度縮小至0.9%，同時藍牙耳機需求、手機鏡頭由「雙」轉往「三（以上）」發展趨勢，帶動軟硬結合板40.4%的年成長率，IC載板則隨著半導體景氣復甦，高階運算應用（如：5G基地台布建、人工智慧、GPU等）持續發酵，ABF載板需求增加，再加上下半年智慧手機銷售表現需求止跌不再下探，全年IC載板產值成長4.1%。

而2019年台商兩岸產值生產比重，中國生產比重約達63.4%，相較主要競爭對手日本及韓國已分散在東南亞各國布局，台灣廠商海外布局的分散程度較低，在中國生產比重僅次於中資廠商，也導致面對疫情衝擊的應變上更加捉襟見肘。

根據TPCA針對武漢肺炎對PCB產業衝擊的影響調查，除湖北省外，台資PCB板廠目前大多數均已取得復工許可證，逐步有序復工，有部分台資陸廠因原物料供應不順影響生產，而兩岸有廠的廠商則因生產線設計與客戶驗證，短期在產能調配上仍有侷限，但所幸首季為PCB淡季，或可透過產能調配、現有人員加班因應，第2季仍需視疫情狀況與客戶驗證加速，來滿足更多轉單效益。

TPCA指出，原先預期PCB產業2020年將受惠於5G基礎建設與終端的帶動周邊消費電子需求而大幅成長，但疫情打亂了全球電子產業生產節奏，國際市調機構紛紛下調了全球終端產品的需求，就目前疫情的發展情況來看，多數認為將會於第2季完全結束，主要的衝擊也集中於第一季。

因2月起因稼動率下降以及終端需求減少，TPCA保守預估，台商PCB兩岸海內外第一季產值為1312億元，而上半年被疫情影響而遞延出貨的訂單將會遞延至下半年，下半年有機會呈現旺季更旺的狀況，2020年預估整體產值可達6811億元。

TPCA觀察，部分PCB廠商因年初訂單滿載，春節期間採不停工加班生產者，復工率相對較佳，但仍受物流不順問題影響既定排程。未來幾個月關注面向可以留意，在供給面電子產業鏈上下游供貨狀況的復原速度，需求面則要觀察全球終端產品消費動能降低何時回溫，畢竟上下游連動緊密，身為關鍵零組件的PCB產業自然無法置身置外。

TPCA指出，短期可以看到廠商將重新檢視現有海內外產能配置、原物料供應來源的彈性，長遠則將加速產業升級與分散布局，避免雞蛋放在同一個籃子的布局調整、強化智慧製造體質，以避免大環境突如其來的變數，打亂企業成長的腳步。（編輯：黃國倫）1090316