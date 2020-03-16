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股市震盪美緊降息 期交所17日再調高期貨保證金

最新更新：2020/03/16 18:30

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）面對美期指和台股指數劇烈震盪，美國緊急降息4碼，台灣期貨交易所今天傍晚公布，將調整大台指、小台指等期貨契約保證金，從17日收盤生效實施。

台灣期貨交易所今天傍晚公告調整小型台指期貨契約（MTX）、台股期貨契約（TX）、美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）、美國那斯達克100期貨契約（UNF）、澳幣兌美元期貨契約（XAF）、美元兌日圓期貨契約（XJF）及台指選擇權契約（TXO）等期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額，並從17日一般交易時段結束後起實施。

其中俗稱大台指每口保證金的台股期貨契約（TX），調整前原始保證金金額為新台幣12萬2000元，調整後原始保證金金額為13萬4000元，調整幅度約9.8%。

美國道瓊期貨契約（UDF）調整前原始保證金金額4萬元，調整後為4.6萬元，調整幅度約15%。

澳幣兌美元期貨契約（XAF）調整前原始保證金金額460美元，調整後為540美元，調整幅度約17.4%。美元兌日圓期貨契約（XJF）調整前原始保證金金額6萬日圓，調整後為7.2萬日圓，調整幅度約20%。

期貨商指出，近日美股和台股指數波動大，加上美國緊急降息4碼，並重啟量化寬鬆政策（QE），金融市場信心渙散，交易人須留意手上持有部位，並檢視保證金是否足夠。

市場人士指出，面對市場劇烈震盪及保證金調高，有部位的投資人明天早上就得處理部位，要不然要增加保證金。（編輯：林孟汝）1090316

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