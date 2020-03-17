鎖國潮來襲 學者：內需市場同樣面臨考驗

（中央社記者蘇思云台北17日電）為避免疫情蔓延，多國政府祭出關閉邊境、限制移動等嚴格措施；學者表示，這波「鎖國潮」不只影響航空業者，連帶的旅宿業者、餐飲內需市場也首當其衝。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊全球經濟，各國政府紛紛祭出「鎖國」措施。

包括加拿大禁止外籍人士入境、法國對人民移動實施嚴格限制、西班牙也考慮關閉邊境、芬蘭計劃關閉所有中小學與大學院校、烏克蘭也宣布關閉酒吧、餐廳與購物中心。亞洲地區，菲律賓關閉金融市場，馬來西亞也將全面禁止出入境，目的都是避免疫情擴大。

中華經濟研究院副院長王健全指出，鎖國風潮下，航空業者首當其衝。像華航在2003年SARS爆發時當年營收約新台幣1兆100億元，2019年成長到1兆683.9億元，長榮航空同期更高達1兆812.7億元。

但隨著今年疫情自亞洲地區爆發，現在擴及歐美地區，2家都受到嚴重衝擊，根據華航2月財報，華航2月營收較去年同期就衰退24%。

疫情影響民眾的消費行為，王健全認為，由於人們減少出門機會、消費需求下降，內需市場像是旅宿業、運輸業、餐飲業績也同樣急凍。他轉述業者說法，疫情爆發以來，遊覽車業每天開業就要損失50萬元，餐飲業在1到2月之間，業績也掉了4到5成，「中小型業者無法躲開這波衝擊。」

王健全表示，現在實體零售雖然可以靠外送與電商平台彌補業績，但仍難維持原本水準。「現在各家企業量體（營收規模）都比2003年更高，影響幅度自然更大。」

中央研究院經濟研究所研究員周雨田則認為，歐洲地區許多人民是跨區、跨國工作，邊境限制自然影響人們生活與工作狀態，他認為台灣雖然較少見該情況，但如果其他國家的鎖國期間延長，必須留意是否影響台灣產業供應鏈。

周雨田表示，許多國際經濟學者都表示將進入衰退期，面對這波鎖國潮，各產業恐怕須嚴陣以待。（編輯：楊凱翔）1090317