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日本奧委會副會長確診武漢肺炎 曾出差歐美
首頁 / 證券

連8賣台股 台積電淪外資提款機遭砍3.9萬張

最新更新：2020/03/17 18:53

（中央社記者張建中台北17日電）武漢肺炎疫情恐慌升高，台股遭外資連8日賣超，台股市值最大的台積電也無法避免淪為外資賣超主要標的，台積電今天仍是外資提款機，遭外資賣超3萬9686張，居賣超第3大。

武漢肺炎疫情擴散，重創國際股市，外資自6日起已連續8個交易日共賣超台股新台幣2366.12億元，衝擊台股指數大跌2075.19點，跌幅達18%。

據統計，台股今天賣超台股230.45億元，賣超前10大個股中以金融股最多，有中信金、兆豐金、元大金與玉山金。新光投信董事長劉坤錫認為，這應主要考量降息影響因素。

台股市值最大的台積電今天依然是外資提款機，外資賣超3萬9686張，居賣超第3大；外資也同時賣超友達及群創。

分析師王兆立表示，台股16日上市融資維持率133%，已逼迫今天部分的斷頭、追繳賣壓出籠，在短線極度恐慌、負乖離過大，指數已逼近10年線9114點，預期台股短線可望逐步回穩，個股有機會進入反彈走勢。

劉坤錫說，近期美國市場恐慌氣氛濃厚，指數動輒出現上千點的劇烈波動，不利台股表現；待心理面轉變，恐慌氣氛緩和才有利反彈。指數波動幅度能否收歛，是一重要觀察指標。（編輯：楊凱翔）1090317

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