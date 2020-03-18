法人：供需失衡加劇油價短期難有起色

（中央社記者韓婷婷台北18日電）北海布蘭特原油跌至每桶32美元，美國西德州原油跌至30美元以下，年初至今兩者跌幅為49%與48.4%，法人認為，全球原油供需失衡加劇，價格有續探低的可能，短期難有起色。

國泰投顧表示，由於全球經濟成長偏弱，外加疫情影響復甦力道，原油需求本已呈現低迷。然而，俄羅斯考量原油市占率被美國侵蝕，不願配合OPEC再次減產，談判破裂。俄國方面逕自決定4月起將增加產量，沙烏地阿拉伯加碼跟進，同時「降低售價」與「增加產量」，雙方大打價格戰，國際油價頓時陷入自由落體。

國泰投顧分析，美國頁岩油開採成本普遍約為35至40美元，加上營運管理的銷售支出，若想維持10%利潤率，均衡油價至少要在40至50美元。當市場價格低於40美元時，賠本生意無人願意做，相關能源公司將選擇停止生產，進入冬眠模式以續命。若低油價的期間超過3個月，從過往經驗來看，能源公司可能關閉鑽油井，從而降低原油市場的供給。

國泰投顧表示，根據OPEC最新發布的報告中顯示，全球原油需求在2020上半年將較去年下滑，直到第3季才有可能回升。供給方面，非OPEC成員在2020年可能會持續增加，並且在OPEC新一輪減產協議破局後，OPEC與俄羅斯在2020上半年的產量也可能增加，導致原先已失衡的供需再次擴大，近期油價可能下探先前低點。

國泰投顧預期，全球原油供需失衡加劇，價格有續探低的可能。預期未來油價走勢可能有3種情境。

樂觀情境下，短期俄國與沙國重回談判，且景氣下半年回升，西德州油價可能回到45至50美元。

基本情境下，油價維持30美元附近，鑽油井供給下降，且景氣下半年回升，西德州油價可能逐漸回升到40美元。

悲觀情境下，俄國與沙國同步增產，且未來鑽油井供給無明顯下降（關閉），西德州油價可能見到2字頭。（編輯：郭萍英）1090318