國際油價走跌 元大S&P原油正2ETF跌逾3成

（中央社記者潘智義台北18日電）武漢肺炎疫情升溫，國際原油價格走跌，元大S&P原油正2指數股票型基金淨值已達新台幣2.4元，證交所提醒投資人注意其投資風險；今天盤中來到2.36元，大跌30.79%。

疫情嚴重影響全球觀光旅遊，不少城市實施封城，或暫停國際航班，促使原油價格走低，布蘭特原油已跌破每桶30美元價位，來到每桶28.84美元。

元大S&P原油正2指數股票型基金（ETF）今天盤中爆大量，截至10時25分，成交量已逾23.2萬張，較前一交易日收盤的18.6萬餘張大增4.6萬張。

證交所指出，元大S&P原油正2 ETF單位淨資產價值為2.4元，較其最初單位淨資產價值20元累積跌幅已達88%，當其淨值下跌至2元即達終止期貨信託契約標準，投資人於決定交易前，注意其投資風險。

元大投信也提醒元大S&P原油正2目前溢價率偏高，投資前請審慎評估價格合理性，並留意溢價過大所產生的價格波動風險。考量最近原油市場行情波動劇烈，投資人交易前務必審慎評估可能風險及自身風險承受度。

不過，看空油價的元大S&P原油反1今天盤中來到26.05元，大漲10.75%。（編輯：黃國倫）1090318