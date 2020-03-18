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iPhone成長率下修 外資調降3大組裝廠目標價

最新更新：2020/03/18 11:15

（中央社記者吳家豪台北18日電）由於武漢肺炎疫情擴散到中國以外地區、iPhone 12恐延後發表，美系外資今天將2020年iPhone組裝備貨量成長率從7%下修到3%，將緯創降評至減碼，目標價下修到18元。

美系外資也將鴻海目標價從105元調降至95元、和碩目標價從72元降至62元，但皆給予加碼評等，原因在於估值較佳及獲利率改善。

美系外資今天發布iPhone供應鏈研究報告，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散及下半年iPhone12恐延後發表等影響，將2020年iPhone備貨量從2.03億支下修至1.96億支，預估年增率從7%降至3%，恐侵蝕組裝廠緯創、鴻海、和碩今年獲利。

美系外資指出，緯創由於負債比偏高，加上今年需求不佳的個人電腦（PC）占營收高達35%，近期股價恐持續修正，故將緯創投資評等從「中立」降至「減碼」，目標價從26元下修至18元。

美系外資也表示，鴻海復工進展符合預期，且受惠於產品組合改善、旗下富智康轉盈，仍看好鴻海獲利率長期復甦趨勢，給予「加碼」投資評等，但目標價從105元調降到95元。

此外，美系外資認為和碩未來3個月可望傳出利多，包括去年第4季財報及今年第1季營收應可優於預期、iPhone SE2放量有助於推升營收動能，給予「加碼」投資評等，但目標價從72元降到62元。（編輯：趙蔚蘭）1090318

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