牧德研發滅菌口罩專利 部署歐美供應鏈備案

（中央社記者江明晏台北18日電）面對疫情擴散，牧德科技董事長汪光夏升高對內防疫層級，也部署歐美供應鏈備案，更研發「可攜式滅菌口罩結構」專利送件，盼拋磚引玉，攜手科技界和政府單位找解方。

武漢肺炎疫情波及產業界，不只供需狀況受影響，各大企業的防疫作戰也刻不容緩，汪光夏今天表示，牧德相關防疫動作超前部署，1月初就備妥數萬口罩庫存，防疫等級從第3級升至第2級，已將防疫追蹤從員工擴及眷屬，並準備進行座位分層、兩班制、異地生產等策略，同時模擬居家連線遠距上班，確保萬一有人確診生產線不至於停擺。

對於目前口罩供不應求的狀況，汪光夏除了建議口罩和束帶可不必組裝生產，讓民眾自行組裝，盼藉此大幅加快產線生產速度，擴大產能。除此之外，公司內部著手研發滅菌口罩的初步構想，已將「可攜式滅菌口罩結構」專利送件，期盼透過拋磚引玉，和台灣科技產業技術能量和政府單位認證攜手，共同解決問題。

牧德科技為充實營運資金，擬辦理現增籌資，日前正式向金管會送件申請，預計發行現增股2120張，每股定價312元，將可募集6.61億元。

隨著疫情蔓延，衝擊股市，牧德近期股價大跌，今天觸及跌停至223.5元，跌幅逾9%，跌破現增價312元，汪光夏表示，「不必擔憂市場怎麼看我值多少錢」，已備妥兩套方案，包括自有資金調度的準備，或是由大股東洽特定人全部收購。

中國疫情從1月下旬開始發燒，牧德日前公布2月營收約新台幣2.22億元，月成長5.39%，年成長4.74%，與1月營收同步創同期歷史新高，逆勢成長，展望3月和第2季營運，汪光夏坦言，目前營運都沒有異狀，趕在上半年辦現增就是對營運很有信心，但疫情利空不能輕忽，為因應歐美疫情開始擴大，相關零組件替代方案已開始提前部署。

牧德去年每股賺逾20元，汪光夏表示今年展望不變，看好5G需求與4大領域動能發動，牧德將在下半年跨入兩大新產業，目標營運重回2018年每股賺逾30元的歷史高峰。（編輯：張均懋）1090318