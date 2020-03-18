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外籍人士禁入境 企業商務洽談改採視訊會議

最新更新：2020/03/18 19:42

（中央社記者張建中、吳家豪、潘姿羽台北18日電）武漢肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心宣布，19日凌晨零時起非本國籍人員一律限制入境，包括高科技業及金融業均表示，因應政府防疫措施，已以視訊或電話會議取代面對面接觸，影響不大。

開發金控表示，2月便開始宣導跨國業務盡量以電話會議、視訊會議或Email進行，雖然公司有部分外籍高階主管，公司因應政府防疫措施，積極宣導以視訊或電話會議取代面對面接觸，因此影響不大。

科技業方面，晶圓代工廠聯電指出，因應疫情發展，已盡可能將商務往來降至最低程度，改採視訊，因此限制外籍人士入境對營運影響有限。

因應疫情升溫，聯電表示，內部已決定暫停海外出差，並採取分組上班等相關應變措施。

電腦品牌廠宏碁表示，與商業夥伴日常聯繫管道包含面對面會議、電子郵件、視訊及電話會議等多元方式，因此限制外籍人士入境對於營運及業務往來影響不大，若有任何商務旅行需求將配合政府相關單位公布的措施。

華碩指出，疫情控管為重，華碩一定會配合執行，目前都有視訊會議等方式可以進行商務洽談。（編輯：林孟汝）1090318

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