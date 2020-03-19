保戶7月起變更地址 1家申請多家保險公司同步

（中央社記者劉姵呈台北19日電）金管會今天同意11家保險公司運用區塊鏈技術，自7月1日起，保單要保人只要在一家保險公司線上辦理住址等資料變更，所屬的其他家的保單將同步更新；受益人也可在線上辦理醫療險、意外險理賠。

金融監督管理委員會保險局今天表示，為鼓勵保險業創新，已同意新光人壽、國泰人壽、台灣人壽、南山人壽、富邦人壽、元大人壽、中國人壽、全球人壽、第一金人壽、國泰產險及富邦產險共11家保險公司作為先導公司，運用保險區塊鏈技術申請試辦「保全／理賠聯盟鏈」服務，自7月1日起，試辦6個月。

未來A保險公司保單要保人若要變更保單地址，且他同時也是B、C保險公司保戶，只要改A公司的保單資料，就會通過聯盟鏈，直接完成B、C公司保單地址變更，保戶不用再一家家去作保單變更。

保險局副局長張玉煇表示，試辦範圍包括要保人辦理保單變更地址、電話及電子郵件等保單保全業務，另外，也開放受益人辦理健康險（醫療險）、傷害險（意外險）的醫療理賠，不過，排除團險及旅平險。

張玉煇表示，此業務屬於「保險業辦理電子商務應注意事項」的規定，現在通過可以試辦，不用進沙盒，未來試辦成功，保戶都可透過此平台，節省很多保單申請的時間，未來所有保險公司也都可加入平台。

金管會表示，將持續鼓勵保險業運用金融科技，提供民眾便捷服務，實現普惠金融，提升產業競爭力。（編輯：林孟汝）1090319