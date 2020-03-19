武漢肺炎延燒 美銀警告美經濟衰退已不可免

（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）美國銀行警告投資人，武漢肺炎引起的衰退已經無法避免，美國第二季將大幅減少350萬個就業機會，預計情況會持續惡化到4月後才可望緩步恢復成長。

CNBC報導，美國銀行（Bank of America）經濟學家梅爾（Michelle Meyer）在這份給客戶的報告中表示，「我們正式宣告經濟已經陷入衰退，加入世界其他地區，是一次暴跌」。報告也警告，工作機會將會流失、財富將被摧毀、信心將消沈。

報告也預估，美國第二季經濟成長將「崩解」，萎縮12%，全年經濟成長將下滑0.8%。第二季失業率可能倍增，每個月將流失約100萬工作機會，累計3個月將減少350萬個就業機會。

梅爾評估情況可能會持續惡化，報告預計4月將進入最低潮，之後經濟可望以非常緩慢的速度恢復成長，7月後經濟會逐漸回到正常。

她強調，儘管經濟面臨重挫，但應是短暫現象。梅爾指出，隨著經濟面臨未知領域，解決之道將來自採取激進手段。在政策應對方面，她認為，刺激經濟規模不應有上限。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，美股一個月來殺盤不斷，3大指數上週終結11年多頭行情後，本週持續震盪。美股昨天開低走低，標準普爾500指數午盤跌逾7%，8個交易日來第4度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘。

根據今天公布的美國申報失業救濟人數統計，上週申報人數達28萬1000人，較前一週大幅增33%，這個數字預計還將繼續增加。CNBC引述摩根大通（JP Morgan）經濟學家預計，迅速衰退將使失業率在年中達到6.5%。（編輯：高照芬）1090319