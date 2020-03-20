疫情影響觀光 法人估六福第2季業績恐掉5成

（中央社記者吳家豪台北20日電）武漢肺炎疫情擴散，限制外籍人士入境防疫措施上路，恐影響觀光股業績。法人推估，六福今年第2季營收可能季減逾50%，遠不如往年水準，需仰賴六福村的國旅遊客穩住基本盤。

國內投顧法人分析，六福今年2月營收9515.5萬元，年減47.29%，主要受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，3月營收仍不樂觀。

法人表示，3月19日起限制外籍人士入境，不少在台灣舉辦的國際會展可能因此停辦；六福旗下的六福萬怡酒店近年住房率受到會展挹注，恐面臨衝擊，推估六福今年第2季營收將季減超過50%，遠不如往年季減10%以內。

不過，法人也指出，六福的「金雞母」六福村去年營收約新台幣10億元，貢獻營收比重約44%，且去年來客數超過140萬人、獲利逾8000萬元，仍維持不錯的水準。

法人分析，六福村來客比例逾9成是國旅遊客，其中團客和散客約各占一半，看好國旅將成為六福今年營收的基本盤。此外，六福已跨足零售與電商通路推出精緻調理包食品，近期受到宅經濟帶動，業績翻倍成長，六福也因此上調3到5月的零售電商業績目標，有望成為另一個成長動能。（編輯：楊玫寧）1090320