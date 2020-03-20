聯華製粉擬結盟僑泰興 擴大麵粉事業規模

（中央社記者韓婷婷台北20日電）聯華投控今天宣布於去年分割成立的聯華製粉與僑泰興企業簽訂合作意向書，僑泰興規劃以投資聯華製粉股權方式，進行策略合作強化雙方麵粉事業規模。

聯華投控今天召開重大訊息記者會，總經理林信宏表示，計畫以聯華製粉食品與僑泰興企業簽訂合作意向書，兩家公司將進行策略合作可行性討論，同時僑泰興也規劃以投資聯華製粉食品公司股權，以強化雙方合作關係。

林信宏表示，雙方一直有很深淵源，廠房也在同一區域，具地緣關係，目前僅簽訂合作意向書，決定開始談策略合作可能性，因此還沒有進一步合作細節。

聯華實業投資控股於去年9月1日轉型為產業投資控股公司，並將麵食事業透過分割成立聯華製粉食品公司。聯華製粉是國內規模最大、產量最高麵粉製造商，除擁有各項食品生產安全認證外，近2年先後取得ISO 17025實驗室認證及SQF（Safe Quality Food）最高等級驗證，為國內唯一取得國際雙認證麵粉製造商，主要麵粉產品有「水手牌」、「駱駝牌」、「蘿蔔牌」等知名品牌。

僑泰興企業於1953年成立，以嘉禾牌麵粉在餐飲業界建立高度的知名度，為國內多家知名老店指定使用麵粉品牌，包括鼎泰豐也是其客戶。主要麵粉產品有 「藍菊花牌」、「劍蘭牌」、「黃僑牌」等知名品牌。

林信宏表示，這次策略合作將可整合雙方的資源，強化雙方麵粉事業營運規模與生產效率， 提升食品安全、產品研發與市場競爭力。（編輯：蘇志宗）1090320