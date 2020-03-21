疫情加快自動化 上銀亞德客業績第2季看回溫

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）擺脫武漢肺炎疫情在首季影響，法人預估自動化零配件產業訂單持續穩健，包括上銀和亞德客-KY第2季業績可望回溫，上銀3月底在中國廠區稼動率可接近100%。

觀察上半年自動化零組件產業趨勢，法人指出，市場需求端並未受到武漢肺炎疫情嚴重影響，關鍵包括疫情使得口罩廠商出現急單，另外客戶擔憂缺貨和交貨時間延長，急於回補庫存，加上缺工疑慮加快產業自動化進程，使得自動化零配件產業訂單持續穩健。

法人指出，疫情使得中國大陸工人返回工作崗位的進程緩慢，預期中國製造商可能加快生產自動化，對零組件產業來說是結構性利多。

展望第2季，法人預期庫存回補需求將在第2季開始出現，也就是資本支出週期帶動的訂單復甦，可望刺激客戶補充零組件庫存，自動化零組件急單可望在第2季出現，帶動包括亞德客和上銀第2季在氣動元件和傳動元件營運優於預期。

從產品和應用來看，法人預估，交貨期較長的線性傳動零組件需求，將從第2季起開始回溫，隨著下游庫存降低，5G相關投資以及先前被美中貿易戰壓抑的需求，可望驅動自動化工業今年進入成長軌道。

展望亞德客-KY第2季營運，法人預期5G相關應用帶動下，第2季亞德客業績可望較去年同期成長10%以上。

在上銀部分，法人指出市場需求最快今年第2季開始回溫，預期到第3季上銀業績可望較去年同期轉正，第1季應該是今年谷底。目前看來線性滑軌和滾珠螺桿的需求狀況持續改善。

從稼動率來看，外資法人指出，3月亞德客業績受惠訂單需求增加而回溫。3月上旬上銀在中國大陸的稼動率已經接近80%，預估3月底相關產能利用率可接近100%；亞德客3月初在中國大陸的稼動率已超過80%。

不過，武漢肺炎疫情在首季對自動化零組件產業仍產生影響，本土法人報告指出，受疫情影響，生產部分停擺以及出貨遞延，預估上銀第1季獲利恐較去年同期減少25%左右，亞德客首季獲利恐年減15%以上。（編輯：張均懋）1090321