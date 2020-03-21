更多編輯台推薦新聞：
影片／紐西蘭總理籲限制外出 稱有望如台灣控制疫情
國際

影片／紐西蘭總理籲限制外出 稱有望如台灣控制疫情

防囤貨 多家量販超市每人限購一串衛生紙
生活

防囤貨 多家量販超市每人限購一串衛生紙

早安世界》武漢肺炎新增27例再1人不治 體壇首例確診
早報

早安世界》武漢肺炎新增27例再1人不治 體壇首例確診

影片／歐洲各大城市居民合唱 感謝辛苦抗疫醫護人員
國際

影片／歐洲各大城市居民合唱 感謝辛苦抗疫醫護人員

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

疫情加快自動化 上銀亞德客業績第2季看回溫

最新更新：2020/03/21 14:32

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）擺脫武漢肺炎疫情在首季影響，法人預估自動化零配件產業訂單持續穩健，包括上銀和亞德客-KY第2季業績可望回溫，上銀3月底在中國廠區稼動率可接近100%。

觀察上半年自動化零組件產業趨勢，法人指出，市場需求端並未受到武漢肺炎疫情嚴重影響，關鍵包括疫情使得口罩廠商出現急單，另外客戶擔憂缺貨和交貨時間延長，急於回補庫存，加上缺工疑慮加快產業自動化進程，使得自動化零配件產業訂單持續穩健。

法人指出，疫情使得中國大陸工人返回工作崗位的進程緩慢，預期中國製造商可能加快生產自動化，對零組件產業來說是結構性利多。

展望第2季，法人預期庫存回補需求將在第2季開始出現，也就是資本支出週期帶動的訂單復甦，可望刺激客戶補充零組件庫存，自動化零組件急單可望在第2季出現，帶動包括亞德客和上銀第2季在氣動元件和傳動元件營運優於預期。

從產品和應用來看，法人預估，交貨期較長的線性傳動零組件需求，將從第2季起開始回溫，隨著下游庫存降低，5G相關投資以及先前被美中貿易戰壓抑的需求，可望驅動自動化工業今年進入成長軌道。

展望亞德客-KY第2季營運，法人預期5G相關應用帶動下，第2季亞德客業績可望較去年同期成長10%以上。

在上銀部分，法人指出市場需求最快今年第2季開始回溫，預期到第3季上銀業績可望較去年同期轉正，第1季應該是今年谷底。目前看來線性滑軌和滾珠螺桿的需求狀況持續改善。

從稼動率來看，外資法人指出，3月亞德客業績受惠訂單需求增加而回溫。3月上旬上銀在中國大陸的稼動率已經接近80%，預估3月底相關產能利用率可接近100%；亞德客3月初在中國大陸的稼動率已超過80%。

不過，武漢肺炎疫情在首季對自動化零組件產業仍產生影響，本土法人報告指出，受疫情影響，生產部分停擺以及出貨遞延，預估上銀第1季獲利恐較去年同期減少25%左右，亞德客首季獲利恐年減15%以上。（編輯：張均懋）1090321

延伸閱讀
工具機景氣見曙光 上銀亞德客-KY一度創波段高貿易戰暫休兵 上銀與亞德客-KY強漲歡呼

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報