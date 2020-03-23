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股匯雙殺 台股開盤重挫逾400點失守9000點 新台幣貶逾1角
首頁 / 證券

國安基金護盤加禁空令 法人估台股9000點有撐

最新更新：2020/03/23 08:38
法人認為，國安基金啟動加上禁空令兩大條件，23日有望支撐台股大盤指數守住9000點大關。（中央社檔案照片）
法人認為，國安基金啟動加上禁空令兩大條件，23日有望支撐台股大盤指數守住9000點大關。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘羿菁台北23日電）市場擔心疫情恐衝擊經濟動能，美股再度重挫，雖然台股與美股連動性強，但是法人認為，國安基金啟動加上禁空令兩大條件，有望支撐大盤指數守住9000點大關。

台股20日在國安基金上膛，加上平盤之下禁止放空，應聲大漲552點，寫史上第二大漲點紀錄，亮出漲停板家數為126家，包括台積電、大立光與聯發科等，成為國家隊護盤標的支撐大盤上漲。

不過美股依舊籠罩在經濟動能放緩陰霾下，20日道瓊指數終場重挫913.21點，跌幅4.55%，收在19173.98點。標準普爾500指數下跌104.47點，跌幅4.34%，收在2304.92點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫271.06點，跌幅3.79%，收在6879.52點。

儘管台股漲跌與美股連動性強，不過法人認為，目前台股在20日已經打上一劑強心劑，本週國安基金持續護盤，加上政府有條件禁空令，讓大盤低檔有撐，預料不會跌破9000點關卡，此外，從過往國安基金選股名單，多半是權值股包括台積電、台塑、南亞等，因此即便台股下修，其跌幅將比美股來得輕。（編輯：趙蔚蘭）1090323

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