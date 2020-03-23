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威潤攜手友達簽MOU 攻智慧車載商機

最新更新：2020/03/23 09:19

（中央社記者江明晏台北23日電）車聯網概念股威潤科技今天宣布，與面板廠友達光電簽署MOU，將於車載資通訊領域合作，結合雙方資源，發展電動車應用解決方案及車聯網通訊技術，攻智慧車載商機。

友達為工業與商業應用的面板廠商，擁有覆蓋全球的工業與商用客戶群，近年積極推動價值轉型與新事業布局，擴大上下游軟硬整合服務，友達耕耘車用面板領域，領先推出多項應用於車載的關鍵顯示技術，更於去年成立系統暨解決方案事業總部（System and Solution Business），結合硬體設計部門、軟體部門及AI軟體研發部門，聚焦發展商用與車用解決方案。

威潤自成立以來即專注於後裝市場自有品牌衛星定位監控產品的開發與行銷，目前已站穩日本車載資通訊市場、並逐步吸引北美大型系統整合商、日本前三大電信商、日本最大汽車零件製造商、及多家知名車廠等客戶前來洽談合作。自2019年與日本某大車廠直接對接、合作車聯網通訊盒開發案，並成功開發出100%客製化、高附加價值的車聯網通訊盒產品。

威潤指出，目前雙方已針對日本車廠電動車案子積極進行洽談與產品整合，計劃結合威潤衛星定位監控硬體及友達的系統平台技術與AI、雲端平台管理技術，共同開發車載影像資通訊（Video Telematics）解決方案，並透過威潤通路與品牌優勢將此解決方案優先推廣至北美、日本等高端市場。（編輯：趙蔚蘭）1090323

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