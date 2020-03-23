中鋼增添經濟柴火 提前投資94億元工程案

（中央社記者潘羿菁台北23日電）國內鋼鐵龍頭中鋼帶頭衝內需，今早董事會通過斥資新台幣94.287億元，投入煉焦爐與CDQ一期興建工程，中鋼表示，疫情當前，盼替國內經濟增添柴火。

煉焦爐與CDQ（乾式淬火）規劃兩期投資，總金額達到418億元，今年將執行一期工程預計將投入94.287億元，用以進行設備更新、改善環保，加速降減二氧化碳、粒狀物等排放。

中鋼表示，為響應政府針對公股企業在台加大採購，以提振經濟動能，因此董事會將上述計畫期程提前，從2020年4月1日至2025年2月28日止，為期4年11個月，希望藉此支撐國內經濟，避免疫情影響內需。

此外，更新設備也能有助於改善環境，中鋼估計，一期工程完成後，每年將可減少揮發性有機物排放約73公噸，減少幅度約63%、粒狀物排放減少約56%，以及單位能源耗損也能下降10%，有望減少二氧化碳排放14.6萬公噸，又能增加發電量約2.73億度。

其實煉焦爐工程在2016年就開始啟動前期工程，包括廠區整地、設備拆遷等，今年則是啟動建置工程階段。

另外，董事會今天通過，擬配發普通股股東紅利每股現金0.5元，為4年來新低水準；去年苦於下半年美中貿易戰讓市場信心不足，加上亞洲鋼鐵廠進入殺價競爭，營運出現連月虧損，自結全年度稅前淨利128.01億元，年減60%，創2016年新低。

中鋼今天通過人事案，生產部門副總經理常致泰將於2020年3月31日屆齡退休，遺缺由前生產部門助理副總經理、現任中碳董事長羅文驥歸建後升任。（編輯：鄭雪文）1090323