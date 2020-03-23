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外資賣超不手軟 鴻海台積電遭調節上萬張

最新更新：2020/03/23 18:05

（中央社記者潘羿菁台北23日電）受到美國資金市場持續震盪，連帶讓台股信心不足，三大法人今天合計賣超新台幣209.7億元，原本20日擔任買盤的投信也轉守為賣；鴻海、台積電遭市場調節上萬張，外資已連7天、13天賣超。

台股今天收在8890.03點，大跌344.06點，根據台灣證券交易所統計，三大法人23日買賣超中，自營商賣超50.38億元，投信賣超0.76億元，外資及陸資賣超158.56億元，其中，外資已是連續12天站在賣方，持續在台股提領現金；上週五（20日）三大法人唯一買超6.6億元的投信，今天也轉換立場，與外資齊賣超。

觀察重點指標股，鴻海今天雖遭外資賣超3.22萬張，為近7天來賣超張數最多，不過連續買超鴻海5天的投信，今天加碼2000餘張，土洋對作氣氛濃厚。

台積電也是外資提領重點，今天外資賣超1.57萬張，連續13天賣超，天天賣超張數破上萬張，賣壓相當沈重；唯獨投信持續看好台積電，今天買超張數為882張，為連7天買超紀錄。

至於大立光較為慘烈，三大法人齊站賣方，聯手賣超155張。

台塑是台塑四寶中遭外資看空，調節最多的個股，今天外資大砍3390張。

航運類股的華航與長榮航今天股價表現強勁，開低走高，買盤進駐拉抬股價由黑翻紅，其中，華航大漲6.27%、長榮航上漲2.4%，抗跌性俱佳。觀察三大法人買賣超，今天外資買超長榮航張數逾2500張，為連續3天賣超後轉手為買。

外資賣超華航約1800餘張，但比起20日賣超於1萬多張，調節力道漸緩。

法人認為，隨著疫情升溫，各國啟動邊境管制，航空公司遭到砍班影響，連帶讓航空貨運價格狂漲，市場認為航空業營運損失有望低於預期，帶動股價上揚。

另外，國內再掀搶購衛生紙熱潮，推動造紙股價上漲，永豐餘股價漲幅3.7%，但外資趁機賣超2000餘張，正隆股價同樣收紅，卻也是外資調節個股，賣超張數為601張。（編輯：林孟汝）1090323

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