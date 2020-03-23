2月工業生產指數逆勢成長 創歷年同月新高

（中央社記者吳柏緯台北23日電）不受疫情影響，工業生產指數逆勢成長、表現亮眼。經濟部今天公布2月工業生產指數103，創下歷年同月新高；年增率20.34%，則是99年9月以來新高。

經濟部統計處今天公布2月工業生產指數103，年增20.34%；其中製造業生產指數103.97，年增21.12%。

經濟部統計處副處長王淑娟指出，由於今年的農曆年落在1月，2月的工作天數增加、基期相對低，連帶促使年增率大幅成長。

整體工業生產指數成長，製造業表現亮眼功不可沒，生產指數103.97，年增21.12%。其中作為主要推動力的電子零組件業生產指數114.99，同樣創下歷年同月新高，年增率32.4%，是從99年8月以來新高。

王淑娟指出，電子零組件業表現暢旺，主要是受惠於世界各國投入5G發展，進而帶動需求，此外，高效能運算與新興科技運用也是重要因素。另一方面，由於基期偏低，因此也使得成長更為顯著。

不過統計數字也發現，傳統貨品產業受到美中貿易戰與武漢肺炎疫情衝擊，2月的表現與去年同期相比都呈現衰退。

對於3月的預估，王淑娟指出，目前的生產訂單多是去年下單的，因此受到疫情的影響不至於太大，而且由於基期較低，因此年增率可望上看10%，今年第1季的年增率則有望達9%。

不過王淑娟強調，由於疫情持續蔓延，對歐美的消費端造成衝擊，因此後續的影響仍持續關注。（編輯：楊凱翔）1090323