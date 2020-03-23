逐筆交易首日投資人怕出錯 限價單最保守最熱門

（中央社記者韓婷婷台北23日電）台股今天正式實施盤中全面逐筆交易，下單模式變成6種，複雜度增高，券商表示，不少投資人對新制度還不熟悉，怕出錯不太敢用新功能，大多數還是採取最保守的ROD限價單交易。

台股盤中逐筆交易新制今天正式上路，台股今天收在8890.03點，大跌344.06點，成交值萎縮至新台幣1472.84億元，為3月5日來新低量。

券商普遍表示，今天新制上路第一天，交易大致上都算正常，雖然盤中出現不少瞬間價格穩定措施，股價交易停格，不過經過解釋，投資人大多能理解，因為大部份人都是下ROD限價單，所以基本上影響不大。

所謂ROD（Rest of Day）指的就是，委託後未能一次成交也不取消，當天交易時間內都有效。

其中元大證券指出，為順利上線順利，以確保各項系統正常連線及傳輸資料正確，已事先進行全面系統設備升級、網路設備汰舊換新並提升公司連線速度，並進行多次會測，昨天全台146家分公司也配合證交所舉辦巿場會測，今天各項系統皆正常運作。

群益金鼎證券也指出，為更能與國際接軌及有效擴大證券交易，已投入各項軟硬體的資源，同時推出許多策略聯盟合作，全面迎戰台股逐筆交易上線。

不過一早仍有部份券商出現下單軟體當機問題，投資人抱怨連連，券商表示，因部分客戶沒有更新APP，一早流量過大導致速度變慢，正積極修正。（編輯：楊凱翔）1090323