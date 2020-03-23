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降息潮來襲 4月利變保單宣告利率恐大降

最新更新：2020/03/23 21:47

（中央社記者劉姵呈台北23日電）肺炎衝擊經濟，全球央行相繼降息，產學界表示，在利率持續探底、動盪的投資環境下，壽險業無法支撐高報酬率，勢必會調降4月份台外幣保單宣告利率，分別跌破2%、3%，保戶荷包將再度縮水。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情重挫金融市場，全球央行紛紛降息救市，美國聯準會（Fed）前後一共降息6碼，正式步入「零利率時代」，台灣央行也睽違4年首次降息1碼（約0.25個百分點），重貼現率一舉降至1.125%，創下歷史新低。

降息潮來臨，對利率極為敏感的壽險業也充滿挑戰。大型壽險公司主管坦言，因壽險公司海外投資部位極大，現在受到疫情影響，全球股市崩跌，美債殖利率也往下走，為了避免利差損，內部定調，調降4月份利變型保單的宣告利率的可能性非常大。

政治大學風險管理與保險學系教授張士傑向中央社記者表示，以前金融市場上的投資標的很多，但現在股、債市利率都不佳，壽險公司收到的保費，無法產生更好的投資報酬率之下，預料美元保單宣告利率將跌破3%，台幣保單更是難守2%。

另一名本土壽險公司主管也估計，這次聯準會連續降息6碼，銀行在美元定存利率大約會調降3碼，壽險保單利率至少也會調降一半，約1.5碼。若以目前美元保單宣告利率最低約在3.2%，調降後將僅剩2.8%左右。

而台幣保單也將足額反映央行調降1碼利率，若以目前台幣保單宣告利率最低約在2.15%，降息後將直接掉至1.9%。

換句話說，未來保戶可領到的回饋分享金，按照宣告利率與預定利率差距，乘以前一保單年度末的保單價值準備金，將來就會大幅縮水。

政大風保系主任教授彭金隆也表示，壽險業不僅要考慮市場的競爭狀況，還要承擔盈虧壓力，現在因應降息，利率調降已不可避免，未來還有宣告利率平穩機制，高利率保單將不復見，保戶也只能「共體時艱」。（編輯：林孟汝）1090323

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