更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情延燒 東南亞各國防疫措施一覽
國際

武漢肺炎疫情延燒 東南亞各國防疫措施一覽

1月底就與確診分列 無症狀者恐成中國疫情黑洞

1月底就與確診分列 無症狀者恐成中國疫情黑洞

劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕
娛樂

劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕

武漢肺炎隔離檢疫可領每日千元補償 即日起受理申請
生活

武漢肺炎隔離檢疫可領每日千元補償 即日起受理申請

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

受惠台商回流 沛波去年獲利暴增逾300倍

最新更新：2020/03/24 09:25

（中央社記者潘羿菁台北24日電）鋼筋加工廠沛波公告去年度財報，2019年營收為新台幣30.12億元，年增23.8%，稅後淨利0.89億元，暴增317倍，推升每股稅後盈餘2.89元，營收與獲利同步創新高紀錄。

沛波早年為加工製造、買賣各式電子變壓器、線圈與電感器等業務，2013年啟動轉型，以鋼筋加工事業為主，導入自動化加工設備，並搭配物流服務，提升管理效能，帶動業務量持續增長。

此外，沛波總經理葉俊良指出，去年國內各項公共工程推進，加上美中貿易戰以來帶動台商回流，一波波商辦與廠辦需求增溫，帶動對鋼筋加工與配送訂單，北部及南部廠房加入營運，帶動貢獻度大增。

展望後續，今年初沛波位於彰濱工業區規劃新廠占地約7000坪，將興建包括自動化鋼筋加工生產線，以及充裕的鋼品倉儲空間，新廠的規劃月產能為1.5萬噸，未來將以大台中為據點，預計於今年第4季完工投產，待彰濱新廠加入營運後，公司年產能將由目前的20萬噸擴增至40萬噸，有望帶動沛波營運攀高峰。

日前沛波董事會決議擬配息2.2元，配發率為76.1%，創歷年新高紀錄，總計將發出6748萬元。（編輯：趙蔚蘭）1090324

延伸閱讀
蔡總統：台商回流投資機會難得 莫唱衰台灣台商回流逼近7000億 經部：投資步調將轉向平穩台商回流 國銀前8月對中小企業放款達成率破7成

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報