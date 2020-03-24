受惠台商回流 沛波去年獲利暴增逾300倍

（中央社記者潘羿菁台北24日電）鋼筋加工廠沛波公告去年度財報，2019年營收為新台幣30.12億元，年增23.8%，稅後淨利0.89億元，暴增317倍，推升每股稅後盈餘2.89元，營收與獲利同步創新高紀錄。

沛波早年為加工製造、買賣各式電子變壓器、線圈與電感器等業務，2013年啟動轉型，以鋼筋加工事業為主，導入自動化加工設備，並搭配物流服務，提升管理效能，帶動業務量持續增長。

此外，沛波總經理葉俊良指出，去年國內各項公共工程推進，加上美中貿易戰以來帶動台商回流，一波波商辦與廠辦需求增溫，帶動對鋼筋加工與配送訂單，北部及南部廠房加入營運，帶動貢獻度大增。

展望後續，今年初沛波位於彰濱工業區規劃新廠占地約7000坪，將興建包括自動化鋼筋加工生產線，以及充裕的鋼品倉儲空間，新廠的規劃月產能為1.5萬噸，未來將以大台中為據點，預計於今年第4季完工投產，待彰濱新廠加入營運後，公司年產能將由目前的20萬噸擴增至40萬噸，有望帶動沛波營運攀高峰。

日前沛波董事會決議擬配息2.2元，配發率為76.1%，創歷年新高紀錄，總計將發出6748萬元。（編輯：趙蔚蘭）1090324