櫃買：企業基本面穩健 可降低市場不確定衝擊

（中央社記者韓婷婷台北24日電）因應武漢肺炎（COVID-19）疫情，櫃買中心第一時間啟動相關應變機制，確保證券市場正常運作，櫃買強調，上櫃公司基本面穩健成長，只要維持資本市場功能正常，即可將市場不確定性衝擊減到最低。

櫃買中心自109年1月30日啟動相關應變機制，包含加強環境消毒及實施人員管制，並啟動「人力分流、辦公分地」措施、暫緩舉辦非迫切必要的教育訓練課程或大型集會、部分宣導說明會及上櫃公司業績發表會改採線上直播進行，並密切關注中央流行疫情指揮中心公告，調整必要防疫措施。

櫃買中心表示，各項業務均正常運作，並積極宣導及協助各證券商與上櫃、興櫃公司做好防疫因應計畫，呼籲市場參與者優先考慮有關人員健康及安全，善盡保護員工健康、社區安全及股東權益責任。

櫃買中心訂有「業務持續營運計畫（BCP）」及「緊急暨異常狀況處理手冊」等內部規章，每年定期模擬演練，以確保發生重大緊急事故時，維持業務持續營運不中斷。

櫃買中心強調，台灣金融證券市場體質健全，上櫃公司基本面穩健成長，只要維持資本市場功能正常發揮即可將市場不確定性衝擊減到最低。（編輯：張均懋）1090324