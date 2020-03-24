自動化零組件第2季看回溫 上銀亞德客勁揚

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）法人預估自動化零配件產業訂單持續穩健，包括上銀和亞德客-KY第2季業績可望回溫。上銀今天跌深反彈，最高來到196元，大漲8.5%，亞德客-KY最高來到389元，一度逼近漲停389.5元。

觀察今年上半年自動化零組件產業趨勢，法人指出，市場需求端並未受到武漢肺炎疫情嚴重影響，例如疫情讓口罩廠商出現急單，客戶擔憂缺貨和交貨時間延長，急於回補庫存，加上缺工疑慮加快產業自動化進程，使得自動化零配件產業訂單持續穩健。

展望第2季，法人預期庫存回補需求將在第2季出現，可望刺激客戶補充零組件庫存，自動化零組件急單第2季可期，帶動包括亞德客-KY和上銀第2季在氣動元件和傳動元件營運優於預期。

展望亞德客-KY第2季營運，法人預期5G相關應用帶動下，第2季亞德客-KY業績可望較去年同期成長10%以上。

上銀部分，法人指出市場需求最快今年第2季開始回溫，預期到第3季上銀業績可望較去年同期轉正，第1季應該是今年谷底。目前看來線性滑軌和滾珠螺桿的需求狀況持續改善。

從稼動率來看，外資法人指出，3月亞德客-KY業績受惠訂單需求增加而回溫。3月上旬上銀在中國大陸的稼動率已經接近80%，預估3月底相關產能利用率可接近100%；亞德客-KY在3月初在中國大陸的稼動率已超過80%。（編輯：張均懋）1090324