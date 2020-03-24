疫情抑制大陸內需 榮成今年營收力拚成長

（中央社記者潘羿菁台北24日電）工紙大廠榮成表示，儘管歐美疫情衝擊大陸內需動能，但是基本面仍存在，預期禁廢令促使大陸產能退出市場，提升工紙單價，今年度榮成營收可望恢復成長軌道。

榮成今天舉行法說，由榮成副總鄒永芳代表報告營收；2019年年度營收為477.15億元，年減8.8%，稅後淨利5.33億元，年減42.9%，每股稅後盈餘0.45元，為10年新低；榮成日前決議配息0.3元，配發率約66%。

去年受到中國限廢令影響，對於中國境內所有造紙廠進口廢紙，全數採取配額制度，去年以來榮成旗下湖北廠與江蘇廠取得廢紙配額量不足，導致榮成面臨工紙製造成本比中國同業還高的窘境。

緊接著今年初受到復工延遲影響，榮成自結今年前2月稅前虧損1811萬元，較去年同期大幅衰退1.1倍，每股稅前淨損為0.01元。

對於目前營運狀況，鄒永芳表示，農曆年過後因為復工進度慢，導致廢紙價格大漲，連帶讓榮成產品跟漲，每噸人民幣400元漲至500元，不過近期疫情從歐美延燒開始衝擊大陸內需，讓造紙需求下降，原紙價格下調。

但他認為，疫情只是延遲需求，基本面還在，無須太過擔心。

此外，今年大陸禁廢令仍續行，估計將會淘汰大陸全境約36萬噸產能，占榮成約10%產能，因此只要需求一旦回籠加上產能退出市場，在單價推升下，預期榮成今年營收有望微幅成長。

而去年大陸禁廢令執行下，榮成在進口廢紙配額量只拿到22萬噸，反觀對手玖龍則是拿到350萬噸，今年情況有望略微改善；鄒永芳認為，今年第1季榮成取得配額量約4.6萬噸，料想玖龍應該會降至百萬餘噸，一旦中國禁廢令貫徹到底，榮成與對手差距愈來愈近，未來將回到同一競爭起點。

不過受到疫情影響開工狀況，榮成位於武漢紙器廠原訂第3季投產，如今要拖延至第4季才能開出。（編輯：鄭雪文）1090324