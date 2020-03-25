詩肯去年獲利衰退 第4季營運回穩

（中央社記者江明晏台北25日電）詩肯去年受貿易戰、景氣復甦趨緩、年金改革等因素夾擊，獲利衰退，但第4季營運表現回溫；今年因疫情影響保守看到營運，但仍看好家具產業、有基本需求存在。

台灣連鎖家具龍頭詩肯2019年營收達新台幣18.29億元，年增7.33%，創歷史新高，但稅後純益1.04億元，年減38.09%，每股純益（EPS）2.25元。

詩肯董事會通過配發1.8元現金股利，配發率80%，以24日收盤價25.45元計算，現金殖利率約7.07%。

詩肯表示，去年由於外有美中貿易戰、內有景氣復甦趨緩、年金改革影響消費意願等因素夾擊，導致台灣地區營收14.43億元，較2018年減少約15.31%，為獲利衰退的主因，但去年中起推出的一系列吸客、促銷效果發酵，帶動第4季營運表現回溫。

詩肯第4季營收5.65億元，年增31.28%，單季稅後純益5014萬元，年增22.33%，單季EPS為1.09元；同時去年中也已併購新加坡傢俱零售NOVA，成為集團在台灣之外的另一穩定營收動能。

對於今年營運，詩肯較為保守看待，主要因為1月底中國爆發武漢肺炎，台灣疫情目前也未見和緩趨勢，詩肯表示，家具產業仍有基本需求在，詩肯的貨源與庫存都無虞，2月營收與3月至今營收都比去年同期成長。

同時，詩肯也說，由於消費習慣改變，今年將會推動電子商務發展，銷售平台以官網為主，上半年就會啟動計劃。（編輯：張均懋）1090325