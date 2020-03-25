日月光與矽品結合 中國反壟斷局解除限制

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）半導體封測大廠日月光投控今天表示，接獲中國大陸國家市場監督管理總局反壟斷局通知，日月光半導體與矽品結合案的相關限制已解除。

日月光半導體與矽品在2016年6月30日宣布共組日月光投控，2017年11月24日獲得中國大陸反壟斷局的附條件核准，要求日月光半導體與矽品在一定期間內必須採取維持各自獨立營運相關措施，例如管理、財務、人事、定價、銷售、產能、採購獨立等。

日月光投控表示，上述限制解除後，日月光半導體與矽品將能進行更緊密的合作，提升日月光投控營運綜效及研發能量，提供所有客戶服務及創造全體股東更大利益。

展望今年營運，日月光投控先前表示，今年系統級封裝（SiP）和測試業績表現可望持續成長，今年IC封測及材料營收也可望明顯成長，今年業績目標逐季成長，對今年營運樂觀看待。

法人預估日月光投控整體業績可較去年成長12%以上，整體獲利可超過新台幣250億元，上看253億元，每股稅後純益可超過5.9元。今年獲利可拚投控成立來新高。

日月光與矽品在2016年6月底簽訂協議籌組產業控股公司，2016年11月16日，台灣公平會委員會議決議不禁止結合有關日月光擬與矽品相關交易案。2017年5月16日，日月光和矽品收到美國聯邦貿易委員會FTC（Federal Trade Commission）結束調查日月光與矽品結合案的正式確認函。（編輯：楊凱翔）1090325