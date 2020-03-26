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台股震盪收高 重新站上9700點

最新更新：2020/03/26 14:18

（中央社記者潘智義台北26日電）美股道瓊工業指數連兩天反彈，但漲勢明顯收斂，台股今天開高後震盪殺低，翻黑後迅速翻紅，終場重新站上9700點整數關卡。

加權指數終場收在9736.36點，上漲91.61點，漲幅0.95%，成交值新台幣1527.96億元。8大類股漲跌互見，機電、紡織、造紙、營建類股上漲，金融、塑化、食品、泥窯類股下跌。

大型權值股台積電收在280元，上漲1.08%。大立光收在3995元，上漲2.7%。鴻海收在71元，下跌0.56%。

紡織股當中，怡華收在7.23元漲停價，冠星-KY也收在漲停價123.5元。機電股當中，駐龍收80.9元漲停、高力收47.75元漲停。

群益投顧分析師廖健佑表示，台股前兩日反彈之際量縮，代表賣壓小，雖然台股今天陷入整理，但預期短線漲多回檔，之後再漲的可能仍在，但遇月線10264點附近，甚至萬點即有壓力，加上3月16日、3月19日殺低時的套牢賣壓，都可能壓抑指數反彈。

廖健佑說，各國都開始鎖國之際，疫情其實已達高峰；若以中國開始實施管控措施之後，陸股開始反彈，推論美國開始管控疫情後，應該在4、5月初股市開始反彈，但有了陸股反彈經驗，美股、台股可能在4月即彈，甚至現階段已開始進入反彈階段，只是彈個一兩天再跌，整理後再漲，緩步墊高。

他認為，進入4月之後，台股不易齊漲，看個股表現，除了上市櫃公司公布3月營收可參考之外，包括台積電、大立光等指標公司陸續舉行法人說明會，都是挑選個股的重要依據。（編輯：趙蔚蘭）1090326

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