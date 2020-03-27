道瓊飆漲1351點 法人：台股波段回升要價漲量增

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）美股道瓊飆漲1351.62點，3天來漲幅逾21%，邁入全新牛市。台股26日上漲91點，重返9700點。法人表示，台股短線可續反彈，不過若要波段回升，後勢仍須回到價漲量增格局。

美股氣勢如虹，道瓊指數3天來漲幅逾21%，邁入全新牛市。道瓊工業指數終場飆漲1351.62點，漲幅6.38%，收在22552.17點。標準普爾500指數大漲154.51點，漲幅6.24%，收在2630.07點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲413.24點，漲幅5.6%，收在7797.54點。

台股加權指數26日終場收在9736.36點，上漲91.61點，漲幅0.95%，成交值新台幣1527.96億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超77.87億元。

法人表示，台股近日價漲量縮，屬於反彈結構，短線可望持續反彈，不過若要波段回升，後勢仍須回到價漲量增格局，有機會挑戰上檔月線約10264點反壓。

從技術指標來看，法人指出，台股先前日KD技術指標低檔黃金交叉後， K、D開口持續擴大，未出現死亡交叉前，仍有高點可期。

金管會日前放寬期貨信託基金（ETF）下市門檻，元大S&P原油正2下市危機解除，引發爭議；金管會主委顧立雄26日表示，不容許元大證券在基金不下市過程中有任何獲利，會進行3大清查。

肺炎疫情衝擊全球股市，國安基金上週獲得授權進場，台股隨即反彈，財政部次長阮清華26日表示，會盡全力維護市場穩定，變數還很多，但會隨時待命、隨時出招。

蘋果機殼供應商可成首次實施庫藏股，至26日為止已買回1841張，總金額約新台幣3.43億元，平均每股買回價格為186.17元，買回股份占已發行股份總數0.24%。

和碩今年海外布局重點在越南廠，拚明年上半年投產，印度設廠則是未來目標。和碩去年每股賺7.4元，獲利創近3年新高。

汽車傳動系統製造廠和大決議啟動買回公司股票機制，買回期間為3月27日到5月26日，買回價格區間落在新台幣60元到90元，預計買回6000張。（編輯：趙蔚蘭）1090327