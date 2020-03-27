和碩受惠遊戲主機與新iPhone 外資喊進

（中央社記者吳家豪台北27日電）代工廠和碩去年第4季獲利優於預期，美系外資看好將受惠於新款遊戲主機週期，維持加碼評等與目標價62元；日系外資看好iPhone SE2新機挹注，維持買進評等，但目標價降到69.4元。

和碩股價今天跳空開高，攻上漲停60.6元，隨即打開，成交量超過1.36萬張。

美系外資發布研究報告表示，在iPhone SE2新機放量和產能恢復速度優於同業的情況下，和碩今年第1季營收優於市場預期，上半年營收動能有撐。

雖然今年下半年終端需求能見度有限，美系外資仍看好和碩將受惠於PS5、新一代Xbox等新款遊戲主機週期。即使iPhone需求受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，下修後的iPhone預估出貨量也在合理水準，維持和碩「加碼」評等與目標價62元。

日系外資指出，儘管和碩今年第1季營收受到疫情影響，仍看好上半年營收將年成長，外資認為動能來自iPhone SE2新機發表、在家工作趨勢帶動筆電與個人電腦（PC）需求、第1季訂單遞延至第2季，維持「買進」評等。

為反映和碩今年第1季成本結構較差、歐美疫情爆發恐導致下半年iPhone新機延後4到6週發表，日系外資將和碩2020年每股盈餘預估值下修7%至6.31元，目標價從75元調降到69.4元。

投顧法人分析，由於訂單增加、運算與通訊部門新機型推出，看好和碩今年第2季旗下3大業務均會成長，2020年有望維持成長，但也強調如果疫情影響較預期更長，今年下半年需求將具不確定性。

為反映今年第1季營收與獲利下降、今年iPhone出貨量預估自2億支降到1.8億支，法人將和碩2020年每股盈餘預估值調降7%至5.85元，目標價自75元下修至70元，維持「增加持股」評等。（編輯：張均懋）1090327