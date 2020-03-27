居家檢疫定位錯誤頻傳 電信業：技術存在誤差

（中央社記者江明晏台北27日電）居家檢疫、隔離民眾大幅成長，近期卻頻傳定位錯誤回報狀況，電信業者研判，系統是用手機和基地台之間的距離定位，存在誤差，建議各縣市警局可向疾管署反映，轉請電信業者調整系統設定。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，居家檢疫、隔離民眾持續成長，政府透過手機確保檢疫對象不會違規「趴趴走」，中央流行疫情指揮中心資訊組組長簡宏偉表示，電子圍籬智慧監控系統對象包括居家隔離和居家檢疫者，會觀察手機訊號是否超出範圍。

但近期卻傳出手機定位錯誤回報狀況百出，致使警力疲於奔命。

從事科技業的賴小姐，近期剛從土耳其出差歸來，目前居家檢疫第7天，但誤報狀況曾出不窮，還曾發生一天誤報5次的狀況。她認為可能是「因為家中訊號不佳，加上GPS手機定位範圍大」。

她回憶，前幾天早上6時30分，里幹事打電話詢問：「你是不是不在家？」隨後警察就登門查勤，她穿著睡衣、戴著口罩應門，證實在家。後續還傳出多次誤報情況，里幹事、警察和她都很無奈，先前回報給衛福部後，系統定位就變得正常，但近期又出現誤報狀況。

她建議能有其他替代解決方案，例如透過家中電話確認、輸入手機密碼，拍照確認傳回等方式，避免無謂消耗人力。

電信業者認為，目前系統是用手機和基地台的距離定位，在家中不同位置，就會去抓不同基地台，本身就存在誤差，數百公尺是正常，所以不見得是訊號問題，而是系統設定管理距離大小的問題。現況是各縣市警察局可向疾病管制署（CDC）反映，轉請電信業者進行系統設定調整解決問題。

另一電信高層也表示，各家業者透過手機和基地台相對位置的技術不太一樣，誤差存在不同，若有做一些額外技術處理，產生誤報的狀況應該會低很多。

但他強調，這種定位技術只能是輔助，系統每10分鐘定位一次，連續兩次偵測到不在範圍內，就會通報，由於居家檢疫與隔離人數大量成長，初步建議除了回報資訊問題外，也盼村里單位和警力致電雙重確認。（編輯：林興盟）1090327