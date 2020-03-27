5月綜所稅再傳省稅利多 財政部放寬扶養親屬限制

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）5月報稅省稅利多再多一項，財政部放寬「扶養親屬」認定條件，未滿60歲直系尊親屬，原本年收入低於免稅額（8.8萬）才能列報，今年門檻拉高以基本生活費（17.5萬）為標準外，適用長照扣除額的親屬也可扶養。

5月綜合所得稅申報越來越接近，財政部近日發布解釋令，重新檢討「扶養親屬」限制，並作出放寬，今年報稅就可適用。

財政部官員解釋，民眾報稅時，可選擇列報扶養直系尊親屬、子女、兄弟姊妹或其他親屬，好處是計稅時，也可扣除受扶養親屬所享有的免稅額及扣除額。

舉例來說，子女列報扶養父母或祖父母，每多扶養1人，計稅時就可多扣除1人的免稅額，今年標準為新台幣8.8萬元；不過，列報扶養設有限制，直系尊親屬，以及子女、兄弟姊妹或其他親屬的標準也不同。

其中，父母、岳父母、祖父母等直系尊親屬，原先只有年滿60歲、或未滿60歲但領有身心障礙手冊、因身體傷殘、精神障礙、智能不足、重大疾病就醫療養無法工作，或年所得低於免稅額（現為8.8萬）才能列報扶養。

放寬後，未滿60歲但適用長期照顧特別扣除額，或是受監護宣告的直系尊親屬，一樣能列報扶養，同時上述年所得門檻改以納保法中的「各年度每人基本生活所需的費用金額」為標準，今年標準為17.5萬元，大幅拉高。

至於子女、兄弟姊妹或其他親屬（如孫子女、叔叔），原先只有未滿20歲，或已滿20歲但在校就學、身心障礙、因身體傷殘、精神障礙、智能不足、重大疾病就醫療養無法工作，才能列報；放寬後，未滿20歲但適用長期照顧特別扣除額，或是受監護宣告，一樣可列報扶養。

財政部官員說明，適用長期照顧特別扣除額者，並不是全部都領有身心障礙手冊，因此此次放寬，估可有更多家庭受惠；未滿60歲的直系尊親屬年收門檻提高，以父母、祖父母收入以薪資、稿費為主的家庭，最有可能受惠。

財政部官員表示，因為列報受扶養親屬同時，受扶養者的所得也會一起計入申報家戶所得中，假設母親年收有17萬元，扣除薪資所得特別扣除額（現為20萬元）後，等於收入不需繳稅，但計稅時，又可多扣除母親享有的各項免稅額、扣除額，具有省稅效果。

財政部官員指出，但若父母收入為沒有扣除額可適用的所得，如租金，金額又高於免稅額及扣除額，列報扶養就不划算。（編輯：林孟汝）1090327