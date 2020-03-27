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元太揚州廠月底復工逾8成 看好線上學習市場

最新更新：2020/03/27 18:51

（中央社記者潘智義台北27日電）E Ink元太科技董事長李政昊今天在線上法人說明會表示，雖受武漢肺炎疫情影響，但中國大陸揚州廠月底復工率可達8至9成，看好線上學習帶動電子紙顯示器需求。

李政昊指出，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，在家學習、上班帶動電子紙顯示器、筆電需求，甚至揭露疫情即時資訊也可採用電子紙看板，目前全球各國正面臨嚴峻疫情考驗，大型電子紙看板配合智慧城市建構，正可充分發揮其具有傳遞動態緊急應變訊息的特性。

他解釋，大尺寸電子紙看板不須挖路埋電線，僅要安裝太陽能板即可供電運作的省電特性，可迅速便捷完成安裝看板，在各重要區域，提供即時動態資訊發布。

如既有公車站牌的電子紙看板，平常可即時更新公車班次縮減或發車時間調整等行車資訊，動態調整為公共資訊告示牌時，也能將最新疫情資訊傳達給大眾。

元太在2019年發表印刷式彩色電子紙，具有像黑白電子紙的反應速，且長時間閱讀也不會造成眼睛疲勞，彩色顯示柔和溫潤，並較過去玻璃彩色濾光片電子紙更加輕薄，並具備較好光學品質，適用於閱讀、教育以及專業人士應用領域。

元太2019年第4季合併營收為新台幣34.33億元，單季稅後淨利新台幣6.13億元，單季稅後每股盈餘（EPS） 0.54元。2019全年合併營收136億元，較2018年減少4%，2019年合併稅後淨利30.8億元，較2018年增加18%，稅後每股盈餘2.72元。（編輯：林孟汝）1090327

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