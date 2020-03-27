櫃買市場業績發表會 4/7日起線上直播

（中央社記者韓婷婷台北27日電）配合上櫃公司108年度財務報告陸續於3月底前完成公告，「櫃買市場業績發表會」首周將於4月7日開跑，以線上直播方式舉辦，主題包含「生技醫療」、「精緻生活」及「富櫃200」。

櫃買中心今天表示，生技醫療產業是櫃買市場重要特色產業之一，將由生技醫療業領軍，邀請國內首家私營臍帶血與幹細胞公司訊聯、基因檢測廠商創源及無特定病原實驗鼠的飼養及銷售公司樂斯科等3家公司經營團隊，線上說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

為展現櫃買市場多元特色，4月8日（週三）將邀請3家在各領域有不錯表現的「精緻生活」主題公司，分別為電腦系統整合服務廠商大綜、台灣第一家專業電聲公司志豐及國內前3大電梯製造銷售廠商崇友。

櫃買中心表示，為持續強化投資人對富櫃200指數的認識，且更加瞭解指數成分股中的上櫃公司，特別於4月9日（週四）推出「富櫃200」主題，邀請智冠集團旗下遊戲研發商網龍、以服務為導向的工業用儲存裝置供應商宜鼎及無塵室機電整合工程大廠聖暉現身說法。

櫃買中心預告，後續還有「富櫃200（二）」、「電子資訊」及「櫃買特色」等主題陸續登場。（編輯：楊玫寧）1090327