更多編輯台推薦新聞：
早安世界》台灣病例近300 死亡增為3例 社交距離擬強制化
早報

早安世界》台灣病例近300 死亡增為3例 社交距離擬強制化

專訪／台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情
文化

專訪／台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情

專題／掌握口罩心臟關鍵布料 康那香搬出塵封5年機台
產經

專題／掌握口罩心臟關鍵布料 康那香搬出塵封5年機台

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情
生活

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

台灣大賣Google智慧音箱創佳績 將結盟更多夥伴

最新更新：2020/03/30 15:40

（中央社記者江明晏台北30日電）台灣智慧音箱市場百花齊放，繼日前宣布攜手Google讓Nest Mini在地中文化並成為獨家銷售夥伴後，台灣大今天表示，上市不到百天，銷量即超過競業同期間銷售總和，帶動市場洗牌。

台灣大哥大獨賣Google Nest Mini中文化智慧音箱創銷售紀錄，去年底與Google合作，台灣大成為新一代智慧音箱獨家銷售合作夥伴，上市一週即賣破萬台，更創下上市不到一百天，銷量即超過競業同期間銷售總和，未來台灣大將持續結盟更多合作夥伴，擴大智慧音箱生態系。

根據台灣大銷售調查，Nest Mini主力用戶集中在30到49歲的上班族，約占6成、其次為20到29歲的年輕嚐鮮族，約2成。

所有功能中「聲控播放MyMusic音樂」最受歡迎，最常播放華語流行、原聲帶音樂，近期MyMusic也引進網路廣播「Podcast播客節目」，內容包羅萬象，近期更新增防疫護理、產經節目、親子育兒、體壇新聞、星座命理等節目，讓消費者「宅家聽」就能追上潮流脈動。

台灣大表示，攜手Google讓Nest Mini在地中文化，並透過Nest Mini背後擁有Google助理的AoG（Actions on Google）開放式開發平台，讓開發者得以快速建置、串聯起Google助理與在地服務。Nest Mini還可串聯多達3500個全球家電品牌，包括LG、小米、大同等，讓智慧音箱成為家庭聲控智能家電的中樞。（編輯：楊玫寧）1090330

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報