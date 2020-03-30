台灣大賣Google智慧音箱創佳績 將結盟更多夥伴

（中央社記者江明晏台北30日電）台灣智慧音箱市場百花齊放，繼日前宣布攜手Google讓Nest Mini在地中文化並成為獨家銷售夥伴後，台灣大今天表示，上市不到百天，銷量即超過競業同期間銷售總和，帶動市場洗牌。

台灣大哥大獨賣Google Nest Mini中文化智慧音箱創銷售紀錄，去年底與Google合作，台灣大成為新一代智慧音箱獨家銷售合作夥伴，上市一週即賣破萬台，更創下上市不到一百天，銷量即超過競業同期間銷售總和，未來台灣大將持續結盟更多合作夥伴，擴大智慧音箱生態系。

根據台灣大銷售調查，Nest Mini主力用戶集中在30到49歲的上班族，約占6成、其次為20到29歲的年輕嚐鮮族，約2成。

所有功能中「聲控播放MyMusic音樂」最受歡迎，最常播放華語流行、原聲帶音樂，近期MyMusic也引進網路廣播「Podcast播客節目」，內容包羅萬象，近期更新增防疫護理、產經節目、親子育兒、體壇新聞、星座命理等節目，讓消費者「宅家聽」就能追上潮流脈動。

台灣大表示，攜手Google讓Nest Mini在地中文化，並透過Nest Mini背後擁有Google助理的AoG（Actions on Google）開放式開發平台，讓開發者得以快速建置、串聯起Google助理與在地服務。Nest Mini還可串聯多達3500個全球家電品牌，包括LG、小米、大同等，讓智慧音箱成為家庭聲控智能家電的中樞。（編輯：楊玫寧）1090330