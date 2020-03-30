更多編輯台推薦新聞：
早安世界》台灣病例近300 死亡增為3例 社交距離擬強制化
早報

早安世界》台灣病例近300 死亡增為3例 社交距離擬強制化

專訪／台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情
文化

專訪／台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情

專題／掌握口罩心臟關鍵布料 康那香搬出塵封5年機台
產經

專題／掌握口罩心臟關鍵布料 康那香搬出塵封5年機台

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情
生活

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

卜蜂去年每股賺5.45元 歷史次高

最新更新：2020/03/30 16:27

（中央社記者韓婷婷台北30日電）卜蜂公告去年財報，營收突破新台幣200億元，每股盈餘（EPS）5.45元，創下歷史次高紀錄。卜蜂表示，目前受到疫情影響，餐飲通路業務下滑但冷凍加工食品則逆勢成長。

卜蜂2019年營收211.74億元，年增12%，營業毛利30.22億元，平均毛利率14.27%，略優於前年的14.18%，稅後盈餘14.64億元，年增54%，EPS為5.45元，為歷史次高紀錄。其中約有1.29元來自業外處分不動產利益認列。

疫情持續衝擊觀光及餐飲業，也讓食品業者產品銷售比重今年以來出現變化，原本比重較大的餐飲通路市場受到民眾減少外出用餐影響，業績下滑，不過由於宅經濟發威，包括冷凍食品及加工食品均熱銷。

卜蜂表示，冷凍食品及加工食品銷售顯著成長，相較去年同期至少成長2成以上，已積極調整人力及產線盡力滿足市場需求，蛋品部分產能也持續增加，至於生鮮類，餐飲通路下滑，但網購消費通路則見到成長；預期如果疫情持續，整體營收大致就持穩在目前水準，待疫情緩解後期望在餐飲通路端業績回升下帶來更大的動能。(編輯:鄭雪文)1090330

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報