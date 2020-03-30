卜蜂去年每股賺5.45元 歷史次高

（中央社記者韓婷婷台北30日電）卜蜂公告去年財報，營收突破新台幣200億元，每股盈餘（EPS）5.45元，創下歷史次高紀錄。卜蜂表示，目前受到疫情影響，餐飲通路業務下滑但冷凍加工食品則逆勢成長。

卜蜂2019年營收211.74億元，年增12%，營業毛利30.22億元，平均毛利率14.27%，略優於前年的14.18%，稅後盈餘14.64億元，年增54%，EPS為5.45元，為歷史次高紀錄。其中約有1.29元來自業外處分不動產利益認列。

疫情持續衝擊觀光及餐飲業，也讓食品業者產品銷售比重今年以來出現變化，原本比重較大的餐飲通路市場受到民眾減少外出用餐影響，業績下滑，不過由於宅經濟發威，包括冷凍食品及加工食品均熱銷。

卜蜂表示，冷凍食品及加工食品銷售顯著成長，相較去年同期至少成長2成以上，已積極調整人力及產線盡力滿足市場需求，蛋品部分產能也持續增加，至於生鮮類，餐飲通路下滑，但網購消費通路則見到成長；預期如果疫情持續，整體營收大致就持穩在目前水準，待疫情緩解後期望在餐飲通路端業績回升下帶來更大的動能。(編輯:鄭雪文)1090330