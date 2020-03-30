防疫外交又一樁 台灣不織布換澳洲酒精原料

（中央社記者吳柏緯台北30日電）經濟部今天表示，台灣與澳洲達成防疫物資合作，澳洲向台灣採購3噸不織布，台灣則向澳洲購買100萬公升的酒精原料，預計可生產330ml的75%防疫消毒酒精共422萬瓶，「台澳雙方都受惠」。

經濟部在臉書貼文指出，這次武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，不僅讓世界看到台灣的防疫實力，也讓國際看到的台灣製造實力，不久前台灣才與美國簽署台美防疫夥伴關係聯合聲明，互相支援共同防疫，如今再傳出好消息，與澳洲達成防疫外交。

貼文也引發眾多迴響，包括民進黨立委周春米留言表示，「先有台美、台歐、台捷、台加，現在又有台澳，台灣堅強的防疫實力，世界看得到，也謝謝所有辛苦的防疫人員、口罩國家隊，生活在台灣真幸福。」

民進黨立委張廖萬堅也留言說，「自救而後救人，善盡世界公民的責任，謝謝 #防疫台灣隊。」很多網友也附和指出，「先自救，再救人。我們現在也可以救人了，謝謝國家隊」，「希望在我們餘力之餘能跟更多國家互助」。

經濟部說明，在外交部的協助下，台灣和澳洲達成防疫物資合作，澳洲願意提供我國購買100萬公升的酒精原料，可生產民眾所需330ml的75%防疫消毒酒精共422萬瓶。台灣也同意在國內產能充足的情況下，提供澳方購買3噸不織布材料。

經濟部指出，這次的防疫合作，讓台、澳兩國人民都受惠，獲得需要的防疫物資，也有助雙方對抗疫情，達成雙贏。

台灣酒精有9成都來自澳洲，為了避免酒精因原物料不足而斷貨，中央流行疫情指揮中心持續與台糖、台酒討論防疫酒精生產模式，未來不排除自行生產。台糖盤點旗下2座糖廠有糖蜜原料，可供生產酒精；而台酒擁有自產能力，不需仰賴外國進口物料。

台酒表示，進口原料目前庫存無虞，目前日產能約20萬瓶以上。台糖則表示，台糖的酒精原料以進口為主，已在農曆年後訂貨，為了以既有原料持續供應酒精，台糖先將日產量降至2萬瓶，隨著原料抵達，預估日產量將在4月中下旬重返5萬瓶。（編輯：林孟汝）1090330