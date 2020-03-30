燦坤又傳董事長異動 陳彥君回鍋未滿4個月閃辭

（中央社記者江明晏台北30日電）燦坤集團日前才宣布脫手燦星旅持股，今天燦坤與旗下燦星網又雙雙公告，去年12月才回鍋接董事長的陳彥君辭任，期間未滿4個月，為近年更迭頻繁的集團高層人事，再添一筆。

燦坤、燦星網今天雙雙公告董事長陳彥君辭任，原因為「與委任人在公司治理事項無共識，故提出自3月31日辭任董事長職務」，目前暫時未公布新任人選。

燦坤去年經歷人事大地震，董事長、總經理和財務長等高層接連請辭，燦坤於去年12月13日公告由陳彥君新任董事長。

陳彥君曾擔任燦坤風控長並退休，回鍋後擔任董事長，原先計劃帶領燦坤持續轉型，但不到4個月的時間，董事長又傳出異動，讓外界看不懂公司經營出了什麼狀況。

由於電商競爭激烈，重資產的3C通路商實體門市營運備受考驗，燦坤2019年全年營收新台幣189.17億元，年減8.04%；去年前3季每股盈餘0.97元，不如2018年同期的1.33元。

而疫情重擊觀光業之際，燦坤集團旗下燦星網先前也宣布處分子公司燦星旅持股，收購主為「遊艇大亨」侯佑霖，處分主因為旗下子公司燦星旅整體營運表現未如預期、持續虧損，加上外界經營環境變化，公司因此將出售持股。（編輯：林孟汝）1090330