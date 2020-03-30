科學園區通過12件投資案 總金額31億

（中央社記者蘇思云台北30日電）科技部科學園區審議會今天通過12件投資案，投資總額達新台幣31.27億元，產業分類中，最多案件為生技產業共6件，單一公司投資金額最高為電腦及周邊產業的神達，金額達15億元。

科技部新聞稿指出，今天召開科學園區審議會第61次會議，通過12家投資案外，還有優美特創新材料股份有限公司設立備查1案、3件廢止案、5件增加產品及營業項目案，及2件增資案，合計增資新台幣1.68億元。

根據科技部提供的資料顯示，這次12家通過投資案的廠商中，投資金額最高的是屬於電腦及周邊產業的神達數位股份有限公司，投資金額達15億元。科技部表示，隨著車用電子需求提升與自駕車時代來臨，神達奠基在過去行車記錄器與車用導航產品的成功經驗，搭配車聯網、安全輔助駕駛等新興應用，促進台灣車聯網相關產業提高附加價值。

投資金額次高的是，位於新竹科學園區生醫園區的禾榮科技，總金額8億元。主要從事開發加速器硼中子捕獲治療（A-BNCT）醫療設備、放射治療定位床、A-BNCT治療計畫系統與輻射屏蔽規劃服務。本案是由財團法人工業技術研究院與國立清華大學的技術移轉，具有低成本高療效的優勢，有助降低病人負擔費用與擴大可治療人數。

再來則是投資金額3億元的力興鍛壓實業股份有限公司，研發冷鍛、溫鍛、熱鍛綜合鍛造技術，提升公司承接產品的廣度，產品可應用於汽車、自行車、電動工具、五金零件等領域，目前已成功將產品銷往保時捷、賓士、豐田等國際知名車廠。

除了上述3家業者，還通過利滙科技股份有限公司、中光電智能感測股份有限公司、和光光電股份有限公司、已成先進材料股份有限公司、奈捷生物科技股份有限公司新竹分公司、啟動生物科技股份有限公司竹科分公司、五甫科技股份有限公司、柏瑞醫股份有限公司及云醫智能股份有限公司南科分公司。（編輯：鄭雪文）1090330