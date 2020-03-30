嚴陳莉蓮大幅減資拚改革 裕隆能否止血外界關注

（中央社記者韓婷婷台北30日電）一年前意外接班，從一個家庭主婦，瞬間成為裕隆集團掌門人，嚴陳莉蓮扛起24年來首度虧損的龐大重擔，這次決斷大幅減資，外界雖認為是展現「重建裕隆」的決心跟魄力，但也是為集團止血不得不的選擇。

1953年創立至今的裕隆今天首度停牌，以重大訊息記者會的模式公布了2019年虧損達新台幣244.65億元，每股大虧15.55元，創下成立以來最大幅度的虧損，董事會也決議規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損。

減資後，裕隆實收資本額由原本的157.29億元調降至100億元，降幅約36.4%。

攤開裕隆財報，2018年就開始面臨營業現金淨流出的危機，夫婿嚴凱泰不幸病逝後，坐上千億市值的集團掌門人位置的嚴陳莉蓮，迎面而來的卻是一場集團自成立以來最大的危機，裕隆去年第2季認列包括東風裕隆、台灣納智捷及華創車電逾43億元減損；為24年來首度虧損。

到了去年第3季，因房地產景氣反轉，裕隆再提列新店裕隆城開發設計變更損失，第3季又虧損15.7億元，每股虧損1.05元，連續兩季吞下虧損；全年虧損擴大至244.65億元。

更殘酷的是持續低迷的車市，外加「武漢肺炎」這個超大的黑天鵝，經濟活動瞬間停擺，讓原本看似有機會谷底翻揚車市再次跌跤。

一連串的考驗接踵而來，為健全財務結構，嚴陳莉蓮決定透過特別盈餘公積及減資方式，一次將累積多年的包袱砍掉，為集團止血。

過去為了「納智捷」自有品牌夢，裕隆從研發、製造到行銷一把抓，但現實面，台灣每年45萬輛上下的市場規模根本難以撐起品牌夢，原本寄予厚望的大陸市場，卻因納智捷未第一時間搶下市占率，接著面臨大陸車廠與歐美國際大廠合作的競爭，漸漸失去優勢，最終面臨困境進退兩難。

嚴陳莉蓮接掌集團後，除了積極進行瘦身進行體質改善外，在策略上也進行大調整，重新塑造裕隆在台灣汽車產業的定位。

上游研發與中間製造二大塊採取開放態度，其中研發與鴻海合作，製造端，除了裕隆日產外，採取平台開放政策，爭取更多國際品牌合作代工機會，為集團尋找新的財源，銷售端則由旗下金雞母裕日車持續掌舵。

對於嚴陳莉蓮一口氣將過去10多年的壞帳一次打光，不少業界人士相當佩服其果斷的決策及執行力，認為這麼龐大的一個集團能在短期間內快狠準的止血，並大刀闊斧改革，著實不簡單。等於是對外界宣示「重建裕隆」的決心。

不過，業界人士也說，就算方向抓對了，無奈大環境不佳，恐怕還需經過一段時間蹲馬步，才有機會繳出好的成績。

當年，裕隆集團前總裁吳舜文同樣臨危受命成為裕隆集團領導人，意外從教授兼家庭主婦轉身成為「台灣汽車之母」；如今，歷史如此巧合重演，嚴陳莉蓮又意外扛下超過一甲子的裕隆集團，她勇敢割捨過去裕隆的包袱，能否再次擦亮裕隆品牌，令人期待。（編輯：林孟汝）1090330