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首頁 / 證券

光隆精密-KY擬配息3元 殖利率約8.2%

最新更新：2020/03/31 14:08

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）光隆精密-KY去年每股稅後純益新台幣3.09元，擬每股配發現金股利3元。以今天收盤價36.4元計算，現金殖利率約8.24%。

光隆精密-KY去年合併營收新台幣10.36億元，年減率5.6%，去年稅後淨利0.93億元，較前年1.48億元減少37.2%，去年每股稅後純益3.09元，低於前年EPS 4.93元。

公司指出，去年第4季因受中美貿易戰全球經濟趨緩影響，營收略微下滑，在全球趨嚴的環保法規及安全法規實施下，包括廢氣再循環系統、電子驅動剎車、碟式剎車等商用車新產品的陸續量產出貨，將成為帶動整體營運成長的重要動能。

展望今年，光隆精密-KY預估，近期接單狀況穩健，今年成長機會大。

法人表示，主要客戶庫存調整後訂單可望恢復成長，加上稼動率提升和產品組合改善，估光隆精密-KY今年毛利率可望提高，較高毛利的鋁製品比重將提升到25%以上。

從客戶端來看，法人表示，光隆精密-KY最大客戶是柴油引擎廠Cummins，相關比重約36%，另外客戶包括Continental、浙江銀輪、Concentric、Mahle、Haldex及Volvo等。

從同業來看，法人指出光隆精密-KY主要競爭同業包括倉佑、永新-KY、宇隆、飛龍汽車部件、廣東鴻圖科技等。（編輯：趙蔚蘭）1090331

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