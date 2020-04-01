搶救內需現金入袋 中經院主張預付型折扣券

（中央社記者潘姿羽台北1日電）武漢肺炎疫情衝擊全球經濟，台灣也受到傷害，中經院副院長王健全今天指出，政府應以搶救內需型產業為優先，不妨發放「預付型折扣券」，類似旅展優惠券概念，讓餐旅業可以先有現金入袋，度過難關。

中經院今天發布3月製造業採購經理人指數（PMI）攀升至53.1%，非製造業經理人指數（NMI）回升1.9個百分點至42.3%。

儘管指數雙雙走揚，中經院指出，細看各指標表現，清楚可見武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情帶來的衝擊，不宜樂觀解讀，且製造業、非製造業的未來6個月展望指數雙雙為創編以來最快緊縮速度，顯見受到不確定因素影響，廠商信心相當保守。

中經院助理研究員陳馨蕙進一步指出，非製造業過去一兩年都不順遂，一例一休、美中貿易紛爭、陸客縮減，現在又有疫情衝擊消費信心，且不知道何時結束；她形容當前服務業經濟情勢「屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇打頭風」。

王健全表示，台灣國內生產毛額（GDP）的結構中，服務業比重約6成多，涵蓋批發、零售、餐飲、物流的商業服務業，約2成上下，一旦商業服務業受到衝擊，GDP的損失相當可觀；如果現階段能趕緊端出救急方案，有機會「事半功倍」，但若等到服務業重挫、爆發失業潮，才來救市，就可能是「事倍功半」了。

王健全拋出政策建言，內需型服務業現在欠缺的是現金，因為民眾不敢出門消費，收入驟減，如果業者可以參考旅展作法，推出「預付型折扣券」，各大品牌餐旅酒店視誠意祭出折扣券，並由政府出一些保證金，保證折扣券有效，便能吸引民眾搶購，待疫情過後再來使用。

如此一來，民眾能以打折後的優惠價格購入旅宿券、餐飲券，業者也有現金入袋，得以度過難關。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫認同應該先搶救內需產業的作法，他指出，多數民眾每天都在等下午2點中央流行疫情指揮中心記者會，看看疫情最新情況為何，由此可見，「民眾的恐懼心理遠大於疫情實質嚴重程度」。（編輯：郭無患）1090401