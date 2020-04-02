不動產收益標準放寬 壽險業降租紓困有空間

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）壽險業盼放寬不動產收益率限制，以利調降租金，緩解租客於疫情期間負擔，金管會宣布，有上述需求業者，可專案核報，降租或緩收租金不動產可暫時免列檢視收益率範圍，期限至明年6月30日止。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊餐飲、觀光及百貨零售產業，四大地主國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及宏泰人壽在全台擁有數百棟大樓，面臨承租戶「撐不住」警訊，日前呼籲金管會放寬不動產投資最低投報率至少要2.095%的要求，以利對租客調降租金。

金管會今天回應，1日已邀產、壽險公會及保險業者討論，未來將頒布暫行措施，朝3大方向處理。首先，由各保險公司出面，評估承租戶受疫情影響情形，個案與承租戶協商提供租金緩繳、展延、降低租金等協助措施。

其次，各保險公司若決定提供既有承租戶相關租金協助措施，可向金管會專案報核，報核也可於降租後再辦理，不過，要留意，暫行措施施行期間只到2021年6月30日。

最後，申請適用暫行措施的不動產標的，於暫行措施適用期間內，出租率及收益率無須列入依規定應逐月檢視符合認定標準的標的範圍，以利保險業者提供租金延繳、展延或降租措施。（編輯：鄭雪文）1090402