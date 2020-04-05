台股6日恐下行回測10日線 打底格局觀察疫情

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）美股道瓊在清明連假期間下跌864點。法人預期台股6日開盤有下行壓力，回測10日線約9417點，測試底部，觀察歐美疫情何時趨緩，本週台股橫盤打底格局為主。

美股道瓊指數4日下跌360點，上週跌幅達2.7%，4週來第3度週線收黑。道瓊指數終場下跌360.91點，跌幅1.69%，收在21052.53點。標準普爾500指數下挫38.25點，跌幅1.51%，收在2488.65點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌114.23點，跌幅1.53%，收在7373.08點。

台股1日下跌44.43點，收在9663.63點，成交值新台幣1173.71億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超45.02億元。

本週包括群聯、亞泥、廣達、和泰車將受邀參加外資和本土法人舉行的法說會，股王大立光將於9日舉行線上法說會。

清明連假期間，美股3個交易日合計下跌864點。展望台股後市，投顧法人指出，台股1日跌破5日線約9687點，加上美股在清明連假期間下挫，台股6日開盤恐面臨下行壓力，回測10日線約9417點，若跌破10日線，有可能回測前低，本週台股將出現較大波動狀況。

另一本土法人表示，武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）蔓延歐美，其中美國確診人數持續攀升，各國雖有量化寬鬆措施，不過疫情仍在發展，各國封城、封國影響民生收入及消費，投資人仍在等待最壞情況過去。

法人表示，疫情嚴峻、外資尚未由賣超轉為買超、且官股護盤以防禦為主，目前台股仍屬利空測試底部階段，建議等待利空充分測試市場，觀察重點在美國疫情何時由高峰趨向平緩。預期台股短期間內上檔壓力在9900點區間，本週橫盤打底格局為主。（編輯：楊凱翔）1090405