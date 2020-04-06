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榮成3月轉虧為盈 首季每股稅前盈餘0.07元

最新更新：2020/04/06 18:37

（中央社記者潘羿菁台北6日電）造紙大廠榮成公告3月營收為新台幣24.14億元，年減39.6%，自結歸屬母公司稅前盈餘為1.05億元，年成長2.7倍，今年首季每股稅前盈餘0.07元。

受到中國大陸疫情影響，榮成位於大陸工廠延遲開工，導致2月自結稅前虧損0.62億元，今年1、2月累計每股稅前虧損為0.01元；進入3月隨著工廠陸續復工，加上當時中國大陸廢紙回收量銳減，導致原紙價格大漲，大幅度改善榮成獲利結構，單月一口氣扭轉虧損。

3月自結歸屬母公司稅前盈餘為1.05億元，年成長2.7倍，今年首季歸屬母公司稅前盈餘為0.87億元，較去年同期衰退60.7%，每股稅前盈餘0.07元。

展望未來，榮成日前表示，農曆年過後因為復工進度慢，導致廢紙價格大漲，連帶讓榮成產品跟漲，每噸人民幣400元漲至人民幣500元，不過近期疫情在歐美延燒開始衝擊大陸內需，造紙需求下降，原紙價格下調，但疫情只是延遲需求，基本面還在，無須太過擔心。

此外，今年大陸禁廢令仍續行，估計將淘汰大陸全境約36萬噸產能，占榮成約10%產能，因此只要需求一旦回籠加上產能退出市場，在單價推升下，預期榮成今年營收有望微幅成長。（編輯：鄭雪文）1090406

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